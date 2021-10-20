微软 Win10 1809 17763.2268 更新发布：增强勒索软件拦截能力，修复 Bug

IT之家 10 月 20 日消息，微软于 10 月 19 日为 Windows 10 1809 版本系统推送了 KB5006744 更新，将系统升级至 OS 内部版本 Build 17763.2268 预览版。本次更新主要进行了大量修复和改进，同时为内置的 Defender 增强了勒索软件拦截能力。

以下为更新日志详情：

解决了 JScript9.dll 中 PropertyGet 的问题。

解决了使用 Edge 浏览器展台模式时，分配的展台访问权限设置问题。如果用户关闭浏览器窗口，这些展台有可能无法再次启动 Edge。

解决了在凭据页面登录时，使用 App-V 间歇性出现黑屏的问题。

解决了系统在服务更新后，Windows to go 会进入 BitLocker 恢复模式的问题。

解决了导致 searchindexer.exe 在用户注销后导致保留以下路径中每个用户搜索数据库句柄的问：

“C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Search\Data\Applications\<SID>\”

解决了导致 DnsPsProvider.dll 模块在 WmiPrvSE.exe 进程中泄漏内存的问题。

解决了阻止 Win10 虚拟专用网络（VPN）用户连接到 Windows Server 2019 路由和远程访问服务器（RRSA）的问题。

解决了阻止 Software-Defined Networking（SDN）虚拟机在配置 Generic Routing Encapsulation（GRE）VPN 带宽限制时，无法工作的问题。

解决了代码完整性（Code Integrity）可能导致内存泄露的问题。

增强了 Microsoft Defender Endpoint 识别和拦截勒索软件和高级攻击的问题。

解决了特定情况下 lsass.exe 中的内存泄漏问题。

改善了 Windows Server Migration Service 存储迁移服务的功能，添加了配置 Azure File Sync 文件同步功能云分类的功能。不仅如此，这项更新还解决了多个问题并提高了可靠性。详细信息：点击打开

解决了虚拟机负载平衡的问题，该功能会忽略站点的故障域。

解决了可能会阻止使用 Internet Printing Protocol（IPP）安装打印机的问题。

IT之家了解到，这些更新将很快在 Win10 2004、20H2、21H1 版系统中推送，此外，Win11 也有望获得类似改善，更新即将在近期推送。