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微软 Win10 1809 17763.2268 更新发布：增强勒索软件拦截能力，修复 Bug

2021/10/20 7:43:07 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 10 月 20 日消息，微软于 10 月 19 日为 Windows 10 1809 版本系统推送了 KB5006744 更新，将系统升级至 OS 内部版本 Build 17763.2268 预览版。本次更新主要进行了大量修复和改进，同时为内置的 Defender 增强了勒索软件拦截能力。

以下为更新日志详情：

  • 解决了 JScript9.dll 中 PropertyGet 的问题。

  • 解决了使用 Edge 浏览器展台模式时，分配的展台访问权限设置问题。如果用户关闭浏览器窗口，这些展台有可能无法再次启动 Edge。

  • 解决了在凭据页面登录时，使用 App-V 间歇性出现黑屏的问题。

  • 解决了系统在服务更新后，Windows to go 会进入 BitLocker 恢复模式的问题。

  • 解决了导致 searchindexer.exe 在用户注销后导致保留以下路径中每个用户搜索数据库句柄的问：

  • “C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Search\Data\Applications\<SID>\”

  • 解决了导致 DnsPsProvider.dll 模块在 WmiPrvSE.exe 进程中泄漏内存的问题。

  • 解决了阻止 Win10 虚拟专用网络（VPN）用户连接到 Windows Server 2019 路由和远程访问服务器（RRSA）的问题。

  • 解决了阻止 Software-Defined Networking（SDN）虚拟机在配置 Generic Routing Encapsulation（GRE）VPN 带宽限制时，无法工作的问题。

  • 解决了代码完整性（Code Integrity）可能导致内存泄露的问题。

  • 增强了 Microsoft Defender Endpoint 识别和拦截勒索软件和高级攻击的问题。

  • 解决了特定情况下 lsass.exe 中的内存泄漏问题。

  • 改善了 Windows Server Migration Service 存储迁移服务的功能，添加了配置 Azure File Sync 文件同步功能云分类的功能。不仅如此，这项更新还解决了多个问题并提高了可靠性。详细信息：点击打开

  • 解决了虚拟机负载平衡的问题，该功能会忽略站点的故障域。

  • 解决了可能会阻止使用 Internet Printing Protocol（IPP）安装打印机的问题。

IT之家了解到，这些更新将很快在 Win10 2004、20H2、21H1 版系统中推送，此外，Win11 也有望获得类似改善，更新即将在近期推送。

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关键词：Win10系统更新

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