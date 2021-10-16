Explorer Patcher 工具发布，可将 Win11 任务栏恢复到 Win10 版本

IT之家 10 月 16 日消息，据 Neowin 报道，如果你正在寻找一种方法，简单地将 Windows 11 任务栏和文件资源管理器恢复到你在 Windows 10 中习惯的行为，并且无需付费，第三方工具 Explorer Patcher 工具可能是比较好的选择。只需将一个.DLL 添加到 C:\Windows，微软就会下载其余的文件，使之成为可能。

开发者表示，其目的是将富有成效的工作环境带回到 Windows 11 上。或者更确切地说，恢复到 Windows 10 版本的任务栏等。

下面是 Explorer Patcher 软件功能

来自 Windows 10 的任务栏：

主任务栏和副任务栏“总是合并”/“满时合并”/“从不合并”选项

搜索按钮

任务视图按钮

可选的皮肤、居中和切换的弹出式菜单，或无皮肤（适合经典主题）

当点击系统托盘网络图标的弹出式菜单中的“打开网络和互联网设置”时，打开“网络和共享中心”

隐藏控制中心按钮

在任务栏上显示人脉

显示触摸键盘按钮

文件资源管理器：

禁用 Windows 11 的命令栏

禁用 Windows 11 的上下文菜单

甚至禁用 Windows 10（沉浸式）上下文菜单（对经典主题用户很有用）

禁用现代搜索栏（恢复到早期 Windows 10 构建或 Windows 7/8 的搜索栏）。

完全禁用搜索栏

来自 Windows 11 的“开始”菜单：

在包含光标的显示器上打开“开始”菜单

在登录时打开“开始”菜单

默认在“所有应用程序”中打开“开始”菜单

定位屏幕

显示频繁使用的应用程序最大数量

来自 Windows 10 的窗口切换器（Alt-Tab）：

选择是否在窗口列表中包括桌面

能够设置窗口列表的不透明度

设置行的大小，最大的范围等

其他功能：

当按下 Win+C（而不是 Microsoft Teams）时，打开时间和日期弹窗。

为桌面上的 Alt+F4 设置默认关机动作

在 Win+X 菜单中显示命令提示符而不是 PowerShell

安装

下载最新版本的 Explorer Patcher，你会发现一个名为 dxgi.dll 的 DLL 下载。它已经在最新的 Windows 11 稳定版（22000.258）上进行了测试，但开发者声称它在较新的版本上也能正常工作。这是应用程序的运行时部分。你需要把这个 DLL 放在以下位置。C:\Windows，这也意味着你将需要管理员权限。

完成上述工作后，确保 PC 连接到网络，并使用任务管理器或使用以下命令重新启动资源管理器进程。

taskkill /f /im explorer.exe.

IT之家获悉，一旦文件资源管理器重新启动，一些必要的文件（symbol 文件）将从微软下载（大约 50MB）。这应该是比较快的，取决于你的网络连接速度。完成后，文件资源管理器将再次重启，并准备好使用。

正如你在图片中所看到的，你也可以选择恢复到 Windows 10 风格的文件资源管理器的功能区和上下文菜单。

需要注意的是，Explorer Patcher 是一款第三方应用程序，需谨慎使用这个开源软件。你还需要在使用的 PC 电脑上获得管理员权限，而且一些反病毒软件可能会提醒你这是恶意软件。微软 Edge 浏览器也会自动阻止.DLL 的下载，所以需要选择“无论如何都要保留”等。

https://github.com/valinet/ExplorerPatcher/discussions