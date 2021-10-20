TCL 宣布与腾讯 START 云游戏合作：可在 98 英寸电视上玩《胡闹厨房》《最终幻想 15》等 50 多款游戏

IT之家 10 月 20 日消息，据 TCL 智屏官方微博，TCL 宣布与腾讯 START 云游戏开展深度合作，《最终幻想 15》、《胡闹厨房》、《拳皇 14》等 50 + 款大作任意玩。

据介绍，START 云游戏可以在 TCL 旗下的 98 英寸 IMAX 巨幕智屏上玩。此外，还有 TCL 65Q8E QLED 原色量子点游戏社交智屏也支持玩腾讯 START 云游戏，TCL 称该设备是专为游戏而生的智屏。

腾讯 START 云游戏在 10 月 16 日宣布，有 19 款游戏大作正式登陆腾讯 START 云游戏，包括：《最终幻想 15》、《饥荒》、《怀疑 distrust polar survival》、野外生存游戏《饥荒》、探索解谜游戏《39 天到火星》、飞行射击游戏《埃克朗守卫者》、《符石守卫者》等。

IT之家了解到，在 2019 年的英伟达 GTC 大会上，英伟达 CEO 黄仁勋宣布与腾讯合作推出 START 云游戏服务。英伟达显卡将为腾讯的 START 云游戏平台提供支持，基于 PC 和主机游戏，支持 macOS / Windows / 安卓 TV 等平台，包括多款网游和端游。