光刻机龙头 ASML 第三季度业绩激增近 70%，EUV 光刻业务出货量刷新纪录

当地时间 20 日，ASML 公布 2021 年第三季度业绩，净利润 17 亿欧元，较上一季度增长 67.6%，净销售额 52.41 亿欧元，较上一季度增长 30.4%。公司拟取消剩余回购计划，根据此前公告，ASML 计划回购 90 亿欧元股票，第三季度已回购约 24 亿欧元。

其他数据方面，第三季度毛利率为 51.7%，较上一季度提高 0.8pct，新增订单额为 61.79 亿欧元，较上一季度下降 25.3%，其中 29 亿欧元为 EUV 光刻机订单。

具体到产品和业务上，EUV 光刻业务方面，出货量和营收都刷新纪录，最新款的 NXE:3600D EUV 光刻系统在客户的生产线上创下了每小时曝光 160 片晶圆的记录。DUV 光刻业务方面，达成出货 1000 台 ArF 浸润式光刻系统的里程碑。

ASML 总裁兼首席执行官 Peter Wennink 表示，“光刻机等需求仍然相当旺盛。持续的数字化转型和当前的芯片短缺促使我们需要增加产量，以满足当前和预期未来在内存和所有逻辑节点的需求。”

对于第四季度业绩表现，Wennink 则称，公司预计净销售额在 49 亿欧元至 52 亿欧元之间，毛利率在 51% 至 52% 之间。预计研发成本约为 6.7 亿欧元，SG&a 成本约为 1.95 亿欧元。全年有望实现接近 35% 的增长。

同时，ASML 宣布将取消剩余股票回购计划。此前，ASML 宣布启动 90 亿欧元的股票回购计划，该计划于 2021 年 7 月 22 日启动，将于 2023 年 12 月 31 日前执行，其中 45 万股将用于员工股份计划。

ASML 称，在第三季度，公司根据当前和过去的计划购买了约 24 亿欧元的股票，剩余股份的回购计划则将取消。