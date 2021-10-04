Linux Mint 20.3 宣布将在圣诞节前发布：改进主题，官网焕然一新无广告

IT之家 10 月 4 日消息 据 Neowin 报道，Linux Mint 项目负责人 Clem Lefebvre 近期宣布，Linux Mint 的下一个版本，即 20.3 版本，将在圣诞节前推出三种口味--Cinnamon、MATE 和 Xfce。新版本代号为 Una，与当前版本的代号 Uma 仅相差一个字母。该项目还更新了网站，看起来更现代，更容易使用。

IT之家获悉，在其公告中，Mint 团队表示，即将推出的版本将有改进的主题，例如，应用程序的标题栏将变得更大，允许更大的按钮，使它们更容易被抓取和移动。此外，它们还被赋予了更圆角，所以看起来更令人愉快。

另一个正在进行的视觉变化与 Mint-Y 主题的强调颜色有关。现在，这些颜色可能会吸引你的注意力，所以最新的更新删除了强调元素，但在 Mint-Y 灰色中增加了一点色调，以更好地反映你所选择的主题设置。滑块、复选框、单选按钮和关闭按钮将继续以你选择的颜色显示，但主题的其他部分看起来更加中性。

新网站设计适应于你使用的任何设备，包括智能手机。网站上不再显示广告，试图使其看起来更专业，然而，该项目说它注意到收入下降，但这是它愿意作出的牺牲。该项目表示，希望从长远来看，可以通过其他方式获得收入，而不需要在其主页上重新引入广告。