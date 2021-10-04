银河麒麟 V10 操作系统完成中国联通核心业务系统 CentOS 替换试点

IT之家 10 月 4 日消息 麒麟软件表示，从 2021 年初，针对 CentOS 停服问题，联合关键行业的合作伙伴积极推进 CentOS 替代和迁移的试点工作。

中国联通软件研究院运营着全球运营商中最大规模的集约化 IT 支撑系统，在自主可控领域大力投入和提前布局，为应对 CentOS 停服带来的安全问题，在国内率先启动了核心业务系统的 CentOS 替代试点工作。

麒麟软件携手中国联通软件研究院，已经完成多个平台和产品的兼容适配互认证以及试点上线。在联通软件研究院统一安排下，联合专项小组，在现网场景实地调研评估，遴选联通云平台、计费出账、cBSS 微服务、移动办公随沃行、5G SA 智汇消息、新客服外呼中心等作为替代场景，采用“分批分级，逐步替代”的原则，在 ARM 架构服务器上进行银河麒麟 V10 服务器操作系统的迁移替换。

该替代试点工作历经数月，已完成第一批试点工作，整体过程迁移平滑，部署运行后状态平稳，在操作系统使用和运维方面用户感知良好。

麒麟软件迁移替代实施的六大场景，涵盖了生产、管理、服务等各个领域，均是中国联通集约化 IT 核心业务系统，迁移试点涉及的业务平台和系统的基本情况如下：

联通云平台是中国联通全面数字化转型中的“数字化敏捷底座”，为联通集团和 41 个分子公司的近 300 个业务应用提供运行支持；

计费出账系统承载着全国 31 省全业务支撑，出账用户超 4 亿；

cBSS 是中国联通集中业务支撑系统，日服务调用量超过 30 亿；

随沃行系统承载联通超过 40 万用户的日常办公应用；

5G SA 智汇消息已支撑用户 6000 万 +，日均处理消息量 96 亿 +；

新客服外呼中心基于联通云平台建设，是全国集中客服系统，目前支撑全国 25 个省份，为联通全国客服坐席提供外呼能力。

IT之家获悉，在此过程中，麒麟软件按照“替代迁移分阶段，结合场景定方案”的思路，协同联通软件研究院完成核心业务系统地调研评估、适配改造、验证迁移。通过麒麟服务器操作系统在中国联通核心业务系统的迁移替代，证明了国产操作系统已完全具备在电信行业核心业务系统替代 CentOS 的能力。