苹果 M1 芯片电脑成功运行原生 Linux 系统，仅剩 GPU 驱动没解决

IT之家 10 月 7 日消息 苹果自研的 M1 芯片于 2020 年正式发布，从产品发布起，一些开发者便开始了将 Linux 系统适配 M1 芯片的项目。根据外媒 TomsHardware 报道，目前 Linux 系统已经能够在搭载 M1 芯片等 MacBook 电脑上原生运行，并且电脑能够满足基本操作。

这一系统的开发团队名叫 Asahi Linux，目前该项目已经能够保证系统界面正常显示。该系统基于 Linux 5.16 内核打造，开发者合并了 PCIe、USB-C PD 等多种驱动，还设法集成了 I2C、电源管理、NVMe 固态硬盘、显示控制芯片等驱动。只不过，M1 芯片集成的 GPU 为苹果自研，没有任何 Linux 驱动可用，因此系统没法调用 GPU 来实现加速渲染等功能。

Asahi Linux 项目负责人表示，M1 芯片 Mac 电脑目前运行 Linux 的可用性十分高。由于处理器性能非常强大，以至于仅靠 CPU 渲染，速度也比任何具有硬件加速功能的 Rockchip ARM64 机型要快。

IT之家了解到，苹果 M1 芯片的集成显卡预计采用 PowerVR 架构，只要苹果不推出 Linux 驱动，第三方很难独立开发。这一项目团队成员表示，一旦适配 M1 芯片的 Linux 系统能够稳定运行，团队将发布正式的安装程序，以便部分用户在 M1 芯片电脑上体验原生 Linux。