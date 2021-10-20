《英雄联盟手游》2.5 版本明日 8 点发布：新增英雄“齐天大圣-悟空”等

IT之家 10 月 20 日消息，《英雄联盟手游》2.5 版本宣布于 10 月 21 日上午 8 点正式发布，届时玩家可以点击客户端公告下方的“开始更新”按钮，跳转进行客户端更新。

iOS 版本号：2.5.0.5046

安卓版本号：2.5.0.5047

IT之家了解到，本次 2.5 版本更新提供了丰富的新英雄、新皮肤和新功能供您探索，还对游戏中的功能和体验做了大量优化和调整，大家可以点此查看官方完整更新内容。

【新英雄】

10 月 21 日上架：齐天大圣-悟空

邪恶小法师-维迦、未来守护者-杰斯、皮城女警-凯特琳、影哨-阿克尚、披甲龙龟-拉莫斯这几位新英雄将在本版本陆续加入峡谷大家庭。

【新皮肤】

10 月 21 日上架：神龙尊者系列皮肤

包含苍龙-艾希、魔龙-布兰德、圣龙-奥瑞利安・索尔、驭风啸龙-易、玉境灵龙-卡莎。

【新增系统】

1. 新玩家体验优化：新增“新世界探索指南”，金克丝带你畅游新世界！新玩家可以通过完成任务，寻找自己的专属英雄，并获得丰富的奖励！

2. 新增“峡谷宝典”：通过对局完成峡谷宝典的周任务和赛季任务，即可提升峡谷宝典的等级，获得丰厚奖励。解锁“峡谷宝典精英版”可获得更多奖励。

3. 新增个人名片外框自定义功能，玩家可随意搭配获得的名片外框。

4、上线“安全中心”功能： 提供游戏安全相关资讯、举报查询功能及知识科普。

5、10 月 22 日 16：00（下午 4 时）匹配模式将会开启预选位，届时在匹配模式中，也可以提前选择自己心仪的位置进行匹配。

【装备调整】

1、装备商店所有 T3 装备购买唯一，只能购买一件

2、盈能效果可以一起触发

【系统优化】

1、去除闪现进入草丛的渐隐效果

2、优化防御塔受击语音播报的音效语音

3、新增友方可见的复活甲/中亚时间进度条

4、优化表情轮盘的点击区域大小

5、优化战斗内飘字字体的视觉表现

6、优化 位移技能朝向 选择 移动摇杆 选项时，释放技能的逻辑

7、优化攻击辅助对新手默认开启

8、优化瞄准灵敏度的默认灵敏度

9、优化近战英雄普攻的搜敌范围

10、优化锁定目标解锁机制，当指示器选不到目标时抬手会解锁

11、优化技能瞄准手感

12、优化自动追击逻辑，当目标没有移动时，不会追击到目标身上

13、优化商城推荐页的排序逻辑

14、优化英雄、皮肤、铭牌分享图的视觉效果

15、优化个人名片布局

16、优化招募系统

17、优化好友推荐列表刷新逻辑

18、优化排位赛选人和加载界面的分路指引

19、优化轮到玩家禁用和英雄选择时的提示表现

20、优化姿态的使用以及提示

21、优化楼层交换的视觉表现

22、优化对局结算流程:

22.1 新增峡谷宝典进度展示

22.2 新增召唤师技能显示

22.3 新增结算评价图标代替当前的荣誉图标

22.4 优化 MVP 铭牌视觉效果

22.5 优化点赞视觉效果