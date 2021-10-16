Steam 推出新规，禁止 NFT 和区块链游戏上架

10 月 16 日消息，美国当地时间周五，游戏开发商 SpacePirate 披露，Valve 旗下游戏和软件平台 Steam 推出新规，使用区块链技术或允许用户交换 NFT 或加密货币的游戏将不被允许在 Steam 上发布。

据了解，SpacePirate 是开发基于 NFT 游戏的开发商，该公司指出，Steam 此举是因为其不允许游戏道具有现实价值。

Steam 的对手 Epic Games 周五称，它对使用 NFT 或加密货币的游戏“持开放态度”。

截至今年 8 月末，Steam 的规则页面显示只有 12 条规则，没有提到禁止加密货币或 NFT。其他文档中也没有提到新规则，它目前也没有显示在加入 Steamworks Distribution Program 页面上。

Steam 以前也曾做出过许多有争议的决定，特别是当涉及到有色情内容的游戏时。然而，在最新情况下，人们似乎并没有向 Steam 施压，大多数回复 SpacePirate 的推文中，都在称赞 Valve 此举。Valve 没有立即回复置评请求。

NFT 允许买卖独特数字项目的所有权，并使用区块链跟踪这些项目的所有者。NFT 代表“不可替代代币”，从技术上讲，它可以包含任何数字内容，包括绘画、动画 GIF、歌曲或视频游戏中的项目。

NFT 既可以是独一无二的，比如现实生活中的绘画，也可以是许多 NFT 的拷贝，比如交易卡，但区块链会跟踪谁拥有其所有权。NFT 最近上了头条，有些甚至卖到了数百万美元。

Steam 想要在其平台上避免 NFT 的理由可以理解，目前基于 NFT 和加密货币的游戏的声誉并不太好。

比如知名 NFT 项目 Evolved Apes 背后的匿名开发者“Evil Ape”，在卷走了 270 万美元后消失无踪。此外有些使用 NFT 的游戏概念可能很有趣，但很难说其中有多少适合 Steam。

目前大多数人都在关注苹果的态度，以及如果苹果决定开始允许用户购买数字代币，它将如何对待 OpenSea 和 Coinbase 等应用。