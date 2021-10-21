微软 Win11 Dev 预览版 22483 发布，附完整更新内容

IT之家 10 月 21 日消息，据IT之家网友 @✨Star・未来✨ 和 @Rongronggg9 提供的线索，微软今日推出了 Win11 Dev 预览版 22483 版本更新，带来了一些错误修复和稳定性提升。

IT之家了解到，微软将推出 7 周年纪念徽章。在接下来的几周里，Windows Insider 用户将很快在反馈中心成就部分看到它。

改进：

在开始菜单中添加了右键选项“推荐”或“更多”，以刷新显示的项目。

修复：

搜索：

修复了导致搜索显示为黑色且搜索框下方不显示任何内容的问题。

设置：

搜索“display”将正确出现显示设置。

其他：

尝试在文件资源管理器的导航窗口中访问 WSL 的 Linux 条目时，不会再在 ARM64 PC 上弹出错误消息“WSL.localhost 不可用，资源不足”。

修复了最近的 Dev 频道中蜂窝数据无法在某些设备上工作的问题。

解决了启用 USN 日志时 NTFS 的一个问题，即每次写入都会执行额外的不必要操作，从而影响 I/O 性能。

对性能监视器的键盘导航和屏幕阅读器使用进行了一些小改进。

Webview2 进程能够与使用它的应用程序在任务管理器的进程选项卡中正确分组。

修复了导致任务管理器中的 Publisher 列无法检索名称的问题。

已知问题：

常规：

使用最新的 ISO 从版本 22000.xxx 或更早版本更新到更新的开发人员渠道的用户可能会收到错误警告；

屏幕和睡眠超时时间可能会缩短，正在调查该问题对能源消耗的潜在影响。

正在调查来自内部人士的报告，即任务管理器中的“进程”选项卡有时是空白的。

正在修复一个问题，该问题导致一些设备在更新时使用 SYSTEM_SERVICE_Exception 进行错误检查。如果以前遇到此问题，请尝试重新启动并重新尝试更新。

正在调查内部人士的报告，称 Xbox Game Pass 游戏未能安装，错误为 0x00000001。

开始菜单：

在某些情况下，使用“从开始搜索”或任务栏时可能无法输入文本。如果遇到此问题，请按键盘上的 WIN+R 以启动“运行”对话框，然后将其关闭。

任务栏：

切换输入法时，任务栏有时会闪烁。

正在修复一个问题，该问题导致工具提示悬停在任务栏角落后，会出现在意外位置。

搜索：

单击任务栏上的搜索图标后，搜索面板可能无法打开。如果出现这种情况，请重新启动“Windows 资源管理器”进程，然后再次打开搜索面板；

快速设置：