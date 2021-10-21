蚂蚁集团发布前三季度反诈治理报告，联合启动“反诈进校园”：未来一年覆盖百所高校

IT之家 10 月 21 日消息，10 月 21 日上午，在公安部刑侦局、国家反诈中心指导下, 在蚂蚁集团等共同发起的“无诈校园 —— 校园防骗计划”现场，蚂蚁集团发布了 2021 年前三季度反诈骗治理报告。

报告介绍，针对“一老一少”、三线及以下城市居民等反诈宣传重点人群，蚂蚁今年来已陆续启动依托于蓝马甲公益行动的“反诈进社区”行动、重点面向中西部地区的“反诈进百县”行动。此次又在公安部指导下启动“反诈进校园”，未来一年将走进全国 20 个城市、100 所高校，通过“线上 + 线下”相结合的形式，实现对百万学生的反诈防骗教育覆盖，筑牢校园反诈意识。

IT之家获悉，报告数据显示，近 70% 消费者金融知识不足，尤其三线及以下城市居民；8 成老人不能熟练使用智能手机，担心上当受骗、资金受损。而 18 到 24 岁青年学生在被骗者中占比近 4 成，刷单返利、“杀猪盘”、注销校园贷、网络游戏虚假交易、冒充电商物流客服等常见骗局屡屡出现在校园。值得注意的是，除了被骗外，还有少数大学生受骗局诱惑成为诈骗实施人。

依托于蓝马甲公益行动的“反诈进社区”，自今年 3 月启动以来，已有超过 80 家企业、机构、媒体等合作伙伴加入，14700 余名志愿者，目前已累计走进 40 多个城市，3200 多个社区，举办近 8000 场次驻点活动，为 20 余万老年人提供智能手机、金融安全教育、防诈骗教育等适老化公益服务。

针对三四五线城市居民，从 7 月开始，“反诈进百县”公益行动已陆续在吉林和龙、云南宁蒗县、海南保亭县、福建古田县等全国 100 个县城，走进村镇、工厂、学校、社区等人群密集地，通过“钱保健操”、“防骗大篷车”、“金融防骗字帖”等群众喜闻乐见的形式，为当地居民普及防骗知识、提升金融风险意识，守护“钱袋子”。

另外，公安部联合蚂蚁集团等多机构，还共同发起第一届“全国反诈短视频大赛”。

大赛旨在通过大众喜闻乐见的短视频传播方式，有效引导受众对反诈事业的关注，培养“全民反诈”的良好舆论氛围，提高大众防范电信网络诈骗犯罪的意识，守护财产安全。

大赛共分为两个竞赛单元，包括“防范电信网络诈骗犯罪”专业竞赛单元，和“全民反诈”大众竞赛单元，分别面向全国各地反诈相关公检法部门或工作人员及全社会短视频创作爱好者。同时在两个竞赛单元中，均设立“大学生反诈防骗”特别主题，重点支持大学生群体反诈防骗内容的创作宣传。

在形式多样的反诈宣传中，短视频宣传以其喜闻乐见的表达方式和无与伦比的交互特性，正被越来越多的民众所关注、青睐，一个个现象级的反诈短视频作品出现在网络上，发挥了非常好的传播效果。据悉，抖音、快手、微博等社交平台被选定为第一届全国反诈短视频大赛官方指定平台，参赛者可通过各平台上传视频，并带话题 #全国反诈短视频大赛# 进行发布，发布成功即为成功参赛。大赛组委会将综合参赛作品网络数据及专家评委会意见，评选出各竞赛单元的优秀作品，并举办颁奖典礼。

近年来，公安机关很多民警积极投入反诈短视频创作，涌现出了不少亲民爱民的反诈网络达人，从“四平警事”到“反诈老陈”，树立了新时代人民警察的良好形象。