摆脱苹果 iTunes，截图显示微软 Win11 子系统已支持运行 Apple Music

IT之家 10 月 22 日消息，微软博客宣称，Windows 11 上 安卓子系统运行 Android 应用程序的第一个预览版现已提供给美国 Beta 频道的 Windows 内部人员。但现在通过教程方法，Windows 11 正式版、Beta 版、Dev 版均已支持安装安卓子系统，并侧载 APK 应用进行安装体验。

IT之家附：《微软 Win11 安卓子系统已支持运行 APK 应用（附手动侧载安装教程攻略）》

据 MacRumors 报道，现在有不少国外安卓 App 也被验证可以运行在 Windows 11 安卓子系统上了。

使用 Windows 11 但不喜欢通过 iTunes 或浏览器访问服务的 Apple Music 用户，现在可以在桌面上运行 Apple Music 安卓应用了。

微软本月早些时候发布了 Windows 11 正式版，但其承诺的对安卓应用亚马逊商店下载或侧载支持被推迟。现在微软已经开放了针对 Windows 11 安卓子系统的测试。

按照微软官方方案，由于是预览版，微软限制了可在 Windows 11 上运行的安卓应用的数量，并与亚马逊应用商店合作，在亚马逊应用商店上提供约 50 个应用供下载和安装。不过，亚马逊的 Appstore 上没有 Apple Music，但可以使用 Apple Music APK 版本和 Windows 11 安卓子系统来运行该应用。

The Verge 编辑 Tom Warren 验证表示，Apple Music、Signal 和 Microsoft Launcher Android 应用程序都可以在 Windows 11 上运行。侧载很有趣。

这个过程对于普通用户来说有点复杂，但对于任何不喜欢 iTunes，又不喜欢通过浏览器运行 Apple Music 的用户来说，它提供了很不错的选择。