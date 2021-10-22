不再 30% 一刀切：谷歌 Play Store 应用商店抽成变更，电子书可降至 10%

10 月 22 日消息，据外媒报道，随着应用商店面临的监管压力不断加大，谷歌正对其业务结构进行调整。美国当地时间周四，谷歌宣布将大幅下调更多类别应用程序需要支付的佣金费率。

此前，谷歌应用商店 Play Store 对应用内购买收取的佣金费率最高为 30%。调整后，所有基于订阅的应用程序将只需要支付 15% 的费率。该公司还表示，“电子书和点播音乐流媒体服务”将有资格享受低至 10% 的费率。

谷歌表示，电子书和音乐流媒体应用程序费率较低的原因在于，“内容成本占了销售的大部分”，而且这种收费标准“承认了垂直媒体内容的行业经济性”。

监管压力和公众压力是谷歌做出上述决定的主要因素。目前，在安卓上注册流媒体音乐服务 Spotify 订阅，会将用户重新定向到 Spotify 的网站以完成订阅。

不过，谷歌仍有权决定哪些音乐流媒体能够享受更低费率标准，以及收费会降低多少。当被问及开发者如何才能确切地知道他们是否有资格享受更低费率时，谷歌发言人说：“开发者现在可以审查项目指南并提交申请，如果他们符合资格，我们会要求提供更多信息。”

对于订阅服务，谷歌之前的做法与苹果类似：第一年佣金费率为 30%，之后降为 15%。新的变化简化了这个过程，提供 15% 的即时支付优惠，这可能促使开发者从一次性支付转向订阅。

谷歌已经在 2021 年 3 月启动了一个项目，即开发者通过谷歌赚到的首笔 100 万美元收入只需要支付 15% 费率。由于许多应用都支持基于广告的免费模式，谷歌声称 99% 的开发者“有资格享受 15% 或更低费率”。

韩国最近裁定，谷歌必须允许第三方支付进入其应用商店生态系统，该公司已表示将遵守这一规定。不久前接受采访时，谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）谈到了应用商店营收对谷歌整体安卓业务模式的重要性，他说：“我们没有从设备销售中分得一杯羹，也没有分享运营商的收入。但我们必须要维持我们的生态系统，应用商店至关重要。事实上，它是支持安卓生态系统的主要收入来源。”

对于游戏来说，最重要的收入来源之一是应用内支付。在这方面，谷歌正在与游戏开发商 Epic Games 就《堡垒之夜》展开法律大战，其应用商店已经将该款游戏移除。谷歌还面临着由美国 36 个州总检察长组成的联盟就应用商店的反垄断担忧提起的诉讼。

很明显，谷歌正在尽其所能通过降低应用商店费率来缓解所有压力。该公司从 Bumble 和 Duolingo 那里获得了积极的反馈，以支持其较低的订阅费，这可能有助于安抚监管机构的担忧。

不过，这不会把《堡垒之夜》带回谷歌应用商店，而且目前还远不清楚较低的费率是否会令各地的监管机构满意。但谷歌此举显示，施压要求其降低应用商店费率的行动已经产生了效果。