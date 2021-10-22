200 亿美元交易要告吹，消息称西部数据与铠侠合并谈判陷入停滞

北京时间 10 月 22 日消息，知情人士称，过去几周，西部数据与日本芯片制造商、合作伙伴铠侠控股 (Kioxia Holdings) 的合并谈判已经陷入停滞。

知情人士称，谈判的停滞源于双方对估值、日本政府的审批以及铠侠股东正在进行的战略评估存在顾虑。

今年 8 月媒体报道称，西部数据正就合并事宜与铠侠展开深入谈判，交易估值可能达到 200 亿美元，以股票支付。双方的合并将创造一家 NAND 闪存巨头，对抗三星电子。