正式版将至，苹果 macOS Monterey RC 2 候选预览版 12.0.1 发布

IT之家 10 月 22 日消息，今日凌晨，苹果发布了 macOS Monterey 12 RC 2 版本，具体版本号为 (21A559)，用于测试目的。

macOS Monterey 候选发布版本被列为 12.0.1 版本，可能是因为自从 12.0 开始被装载到新的 MacBook Pro 2021 机型上后，苹果做了一些调整，所以下周向所有用户提供的正式发布版本以及作为新的 MacBook Pro 用户的更新版本将升级为 12.0.1。

用户可通过 IT之家 App - 发现 - 苹果描述文件下载描述文件，并通过“系统偏好设置”中的“软件更新”下载新版 macOS Monterey Beta。

macOS Monterey 引入了通用控制功能（后续更新），允许在多个 Mac 或 iPad 设备上使用单个鼠标、触控板和键盘。Safari 还重新设计了新的标签栏并支持标签组。

FaceTime 获得空间音频功能，M1 Mac 上的肖像模式，以及用于消除背景噪音的语音隔离。Shared With You 可以跟踪人们在信息中发送的音乐、链接、播客、新闻和照片，在相关的应用程序中突出显示。笔记有一个新的快速笔记功能，用于记下想法，通过提及和活动视图更容易达成合作。

iOS 中的“捷径”应用现可在 Mac 上使用，而“专注”则通过减少干扰来帮助人们保持工作状态。Mac 现在可以检测照片中的文字，或在图像中提供动物、艺术、地标、植物等方面的细节。邮件隐私保护可以隐藏 IP 并防止追踪，而 iCloud 私密转发可以使 Safari 浏览器得到保护。