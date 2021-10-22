消息称小米 Redmi Note 11 Pro/Pro + 采用三星高刷 OLED 屏幕，直角塑料边框

《小米 Redmi Note 11 系列首次搭载 AMOLED 屏幕：超窄边、针孔屏、高刷、高触控、高色域》

IT之家 10 月 22 日消息，红米 Redmi Note 11 系列手机将于 10 月 28 日 19:00 正式发布，同时到来的还会有 Redmi Watch 2 智能手表。目前小米社区中，已经正式上线了 Redmi Note 11/Pro 圈子，代表着两款手机的名称正式确认。此外，京东预售页面还展现了该系列手机的三款型号，其中包含 Redmi Note 11 Pro+。

手机“迷雾森林”配色的侧面照片也正式公布，含摄像头模组的厚度也仅为 8.34mm，十分轻薄。

微博博主 @数码闲聊站 称，Redmi Note 11 Pro 系列做到 8.34mm 一点不讶异，先前数款机型就能看到小米堆叠的进步。直角塑料中框 + 玻璃机身配合大屏，好看是好看，就是手感直接媲美苹果万元机。

这次 Redmi Note 11 Pro 系列还是使用三星高刷 OLED，同价位算是不错的屏幕了。

IT之家了解到，Redmi Note 11/Pro 手机将采用侧边指纹识别的方式，后置三摄，前摄居中。小米王腾表示，手机将采用 AG 玻璃后盖，触感温润。

根据此前爆料信息，这款手机还将搭载 JBL 双扬声器、顶置 3.5mm 耳机孔、红外遥控功能。有爆料者表示，这款手机有望支持 120W 快充。