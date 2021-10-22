小米 Redmi Note 11 系列 AMOLED 屏幕细节：120Hz 高刷，1.75mm 超窄边，2.96mm 针孔屏

IT之家 10 月 22 日消息，红米 Redmi Note 11 系列手机将于 10 月 28 日 19:00 正式发布，同时到来的还会有 Redmi Watch 2 智能手表。今天上午，Redmi 红米手机官方宣布，Note 11 首次搭载 AMOLED 屏幕。

Redmi 红米手机官方表示，Note 11 小金刚的 AMOLED 屏幕形态采用 1.75mm 超窄边，2.96mm 针孔屏。

Note 11 小金刚 AMOLED 屏幕支持 120Hz 高刷和 360Hz 高触控。

【120Hz 高刷】游戏中，每个动作都清晰可见

【360Hz 高触控】每秒 360 次采样，让你的操作第一时间生效，比对手先出一招

微博博主 @数码闲聊站 称，Redmi Note 11 Pro 系列孔径 2.96mm，仅次于 Redmi K40。

IT之家了解到，Redmi Note 11/Pro 手机将采用侧边指纹识别的方式，后置三摄，前摄居中。小米王腾表示，手机将采用 AG 玻璃后盖，触感温润。

根据此前爆料信息，这款手机还将搭载 JBL 双扬声器、顶置 3.5mm 耳机孔、红外遥控功能。有爆料者表示，这款手机有望支持 120W 快充。