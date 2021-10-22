Redmi Note 11 系列第二款颜色“时光静紫”亮相

IT之家 10 月 22 日消息，红米 Redmi Note 11 系列手机将于 10 月 28 日 19:00 正式发布，同时到来的还会有 Redmi Watch 2 智能手表。

官方此前已官宣了“迷雾森林”配色，采用 AG 玻璃后盖，整体设计有棱有角。该机采用 1.75mm 超窄边 2.96mm 针孔 AMOLED 屏，支持 120Hz 高刷和 360Hz 高触控。

今日，官方公布了系列的第二款配色“时光静紫”，也是比较淡的紫色设计。

IT之家了解到，Redmi Note 11 系列将拥有四款配色，分别为：

Redmi Note 11： 浅梦星河、微醺薄荷、神秘黑境三种配色，存储容量包括：4+128GB、6+128GB、8+128GB、8+256GB。

Redmi Note 11 Pro： 浅梦星河、时光静紫、迷雾森林、神秘黑镜四种配色，存储容量：6+128GB、8+128GB、8+256GB。

Redmi Note 11 Pro+：时光静紫、迷雾森林、神秘黑镜三种配色，存储容量：6+128GB、8+128GB、8+256GB。

Redmi Note 11/Pro 手机将采用侧边指纹识别的方式，后置三摄，前摄居中。小米王腾表示，手机将采用 AG 玻璃后盖，触感温润。

根据此前爆料信息，这款手机还将搭载 JBL 双扬声器、顶置 3.5mm 耳机孔、红外遥控功能。有爆料者表示，这款手机有望支持 120W 快充。