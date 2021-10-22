AMD 线程撕裂者 Pro 5975WX CPU 跑分曝光：单核性能提升 30%

IT之家 10 月 22 日消息，根据外媒 TomsHardware 消息，AMD 线程撕裂者 Pro 5975WX 处理器的跑分成绩被曝光。这款处理器具有 32 核 64 线程，属于线程撕裂者 Pro 5000 系列，采用 Zen 3 架构，预计将于 2022 年发布。

从 Geekbench 5 跑分数据可以看出，这款处理器基础频率 3.6GHz，最高频率可达 4.5GHz，单核成绩 1686 分，相比目前的线程撕裂者 Pro 3975WX 提升幅度达 30%。处理器多核成绩 27603 分，与上一代相比略有落后。3975WX 处理器的基础频率为 3.5 GHz，加速频率 4.2GHz。

其它方面，处理器是在名为“Cloudripper-CGL”的主板上进行测试的，使用 Linux 系统，平台共有 128GB 内存。这款处理器每个核心拥有 512KB L2 缓存，内部集成了 4 颗 CCD 芯片，每芯片拥有 32MB L3 缓存。共计 128MB。

据IT之家了解，AMD 线程撕裂者 Pro 5000 系列处理器预计沿用 7nm 制程工艺，代号“Chagall”夏加尔，最高将拥有 64 个核心。根据此前的爆料信息，处理器将支持 8 条 DDR4 内存通道，以及 128 条 PCIe 4.0 通道。