三星 Galaxy Tab S8 Ultra 平板电脑渲染图曝光：14.6 英寸高刷屏，小刘海屏凹槽设计

IT之家 10 月 23 日消息，据 91mobiles 报道，去年，三星发布了 Galaxy Tab S7 和 Tab S7 + 旗舰平板电脑。今年，三星计划推出三款高端平板电脑。除了 Galaxy Tab S8 和 Tab S8 + 之外，这家韩国科技巨头将带来 Galaxy Tab S8 Ultra。顾名思义，“Ultra”型号将是拥有最佳功能的高端版本。

今天，91mobiles 与 OnLeaks 合作通过通过清晰的 5K CAD 带来了三星 Galaxy Tab S8 Ultra 渲染图。这款高端平板电脑将有一个前置相机的刘海屏凹槽，并有超窄的边框。平板将采用双后置摄像头和四扬声器。

三星 Galaxy Tab S8 Ultra 确实会有小刘海凹槽。这个凹槽不是为了任何类似于 Face ID 的技术，而只是为了给前置摄像头提供一些空间。显示屏周围的边框相当窄，因此为了容纳前置相机，凹槽显然是必要的。

IT之家获悉，三星 Galaxy Tab S8 Ultra 采用 14.6 英寸显示屏。Galaxy Tab S8 和 Galaxy Tab S8+ 将分别提供 11 英寸和 12.4 英寸显示屏。Galaxy Tab S8 Ultra 渲染图还显示了药丸状相机模块中的双后置相机和用于 S Pen 的磁条。360 度图片显示搭载四组扬声器和 Type-C 端口。但没有 3.5mm 耳机接口。

目前，三星 Galaxy Tab S8 Ultra 的渲染图并非百分之百完整，这解释了框架左侧缺乏磁性连接器等问题。其尺寸大约为 325.8mm x 207.9mm x 5.4mm。这使得它比三星 Galaxy Tab S7+ 更高、更薄。

三星 Galaxy Tab S8 Ultra 可能是这三款平板电脑中唯一采用刘海凹槽显示屏的设备。预计 Galaxy Tab S8 系列平板电脑将在今年 11 月或 12 月发布，除非全球芯片短缺迫使三星将其推迟到 2022 年。

下面是视频。