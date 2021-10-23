我国反电信网络诈骗法（草案）公布，公开征求意见

IT之家 10 月 23 日消息，据“全国人大”微信公众号消息，近日，十三届全国人大常委会第三十一次会议审议了《中华人民共和国反电信网络诈骗法（草案）》（以下简称《草案》）等 9 部法律草案。

从今天起，相关法律草案在中国人大网公布，公开征求社会公众意见。征求意见截至 2021 年 11 月 21 日。

IT之家了解到，《草案》指出，电信业务经营者应当规范真实主叫号码传送和电信线路出租，对改号电话进行封堵拦截和溯源核查。电信业务经营者应当严格规范国际通信业务出入口局主叫号码传送，对网内和网间虚假主叫及不规范主叫进行识别、拦截。第十二条任何单位和个人不得非法制造、销售、提供或者使用可以实现下列功能的设备、软件：

(一) 移动电话卡批量插入设备；

(二) 改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的软件或者设备；

(三) 批量账号、网络地址自动切换系统；

(四) 其他专门或者主要用于实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件。

电信业务经营者、互联网服务提供者应当采取技术措施，及时识别、阻断前款规定的非法设备、软件接入网络，并向公安机关和相关行业主管部门报告。

此外，《草案》要求，任何单位和个人不得明知他人实施电信网络诈骗，为其提供以下支持或者帮助：

(一) 出售、提供个人信息；

(二) 提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输、线路出租、域名解析等网络资源服务；

(三) 提供内容分发、广告推广、引流推广、搜索引擎等网络推广服务；

(四) 提供应用程序、网站等网络技术、产品的制作、维护服务；

(五) 提供支付结算服务，或者帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；

(六) 其他为电信网络诈骗提供各类支持或者帮助的行为。

互联网服务提供者应当建立监测防范制度，对前款规定的涉诈产业进行监测、拦截和处置。