苹果 macOS Monterey 下周到来，这些功能不适用于英特尔芯片的 Mac

IT之家 10 月 23 日消息，苹果将于下周一正式推送 macOS Monterey，不过新系统的一些功能只适用于苹果自研 M 系列芯片，搭载英特尔芯片的 Mac 则会受到一些限制。

FaceTime 的人像模式

通过 macOS Monterey 系统中的人像模式，用户可以在 FaceTime 通话期间，模糊背景，让焦点集中在自己身上。但是如果用户的 Mac 为英特尔芯片，则不享有该功能。

地图互动地球仪

在配备 M1、M1 Pro 和 M1 Pro Max 芯片的 Mac 上，苹果增强了地图应用程序，包括一个新的地球视图，用户可以旋转世界并放大地球上的不同区域，还可以从太空中看到地球的 3D 视图，导航更有趣。

对象捕捉

Object Capture 允许用户通过将一系列照片拼接在一起来创建逼真的、经过 AR 优化的 3D 对象。该技术称为摄影测量，以前需要专门的软件才能完成，但苹果 已将 Object Capture API 集成到 macOS Monterey 系统中。

例如，使用像 PhotoCatch 这样的应用程序，用户可以从多个角度导入一个视频或几张对象的照片，可将它们转换为逼真的 3D 模型，然后可以轻松地将其集成到任何对象中。所有 M 系列芯片都支持 Object Capture，但至少具有 16GB RAM 和 4GB VRAM 的英特尔芯片 Mac 才支持该功能。

Siri 文字转语音

相比于英特尔芯片 Mac ，M 系列芯片 Mac 的语音转换功能，支持更多的语言文本，包括瑞典语、丹麦语、挪威语和芬兰语等。

设备上的键盘听写

使用键盘听写，用户可以在任何可以输入的地方听写文本，而且该功能会随着用户使用次数的增加而改进。在 M 系列 Mac 上，键盘听写现在通过在设备上执行所有处理，来保护用户隐私，它将完全离线，用户还可以在没有超时的情况下听写任何长度的文本。但是，在 英特尔 Mac 上，有 60 秒的时间限制。

IT之家了解到，苹果在 10 月 19 日发布了全新的 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro，配备专为 Mac 设计的新一代突破性芯片 M1 Pro 和 M1 Max。两者均在 M1 的开创性架构基础上进一步拓展，M1 Pro 带来了令人惊叹的性能表现和业界领先的能效，M1 Max 更是在这两个方面达到了全新高度。