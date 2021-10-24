乔布斯发布 iPod 20 周年，开发商曝光上市前的 iPod 原型机

IT之家 10 月 24 日消息，10 月 23 日是苹果前 CEO 兼联合创始人史蒂夫・乔布斯发布 iPod 的 20 周年纪念日。为了纪念这一里程碑，应用开发商 Panic 的 Cabel Sasser 在其官方博客上发布了一个大家从未见过的极早期 iPod 原型机的独家实拍照。

这款罕见的原型机拥有一个简单而超大的淡黄色外壳，与原始 iPod 的发货版本相比相当大，尽管它是在产品开发周期的后期制作的。Cabel 表示，这个 iPod 原型诞生的日期是 2001 年 9 月 3 日。

目前还不清楚这款原型机具体信息，但可以肯定它是苹果出产的原型，而拆解图也揭示了许多包含 Apple 名称和其他识别标记的元素，例如“SPG Development”贴纸，均可表明它是正品。

该原型机运行着 iPod 的签名软件，甚至在显示屏旁边的左上角还有一个小滚轮。设备右侧有几个垂直排列的触控按钮。

它具有与原始 iPod 相同的端口，包括 FireWire 和标准耳机孔。与黄色外壳的其余部分相比，显示屏非常小，但它似乎可以与 iPod 本身相媲美。

侧面是一个切口，似乎是一个被称为“JTAG”的接口，据说可以协助设备上的调试。

仅从拆机图来看，它的内部非常空，其组件占用的内部空间极小，电线仅仅是用胶带固定。一个元器件上的标签上标有 2001 年 9 月 3 日的日期，这表明它是在发布前不到两个月生产的。

此外， iPod 之父 Tony Fadell 在推特上发布了更多关于这款原型的细节。Fadell 说，这款机型被称为“P68/Dulcimer”，专门设计用于隐藏 iPod 的最终设计不被窥探。