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R 星称《GTA：三部曲 终极版》将登陆自家启动器，可能暂时不在 Steam 等开售

2021/10/24 18:34:49 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 24 日消息，R 星在本周早些时候正式公布了《GTA：三部曲 终极版》，包含《GTA 3》、《GTA：罪恶都市》和《GTA：圣安地列斯》，该作将于 11 月 11 日正式发售

在 R 星正式宣布《GTA：三部曲 终极版》即将发售的消息时，公布了这款游戏的登陆平台。最开始从官网上可以看到，在公布 PC 版时特意指出将使用 R 星自家平台 Rockstar Games Launcher

随后有玩家通过数据挖掘，找到了 Steam 平台《GTA：三部曲 终极版》的页面信息，认为这款游戏应该还会登陆 Steam。

昨日，R 星官方推特再次发文推广《GTA：三部曲 终极版》，官网上“PC  via  the Rockstar Games Launcher”的字样在推特上直接改为“Rockstar Games Launcher”

IT之家了解到，在《荒野大镖客 2》登陆 PC 平台之前，R 星也在官网力推 R 星启动器，并将 Epic 游戏商城和 Steam 放到“其它商店信息”一栏。

不过，据媒体推测，《GTA：三部曲 终极版》登陆 Steam 平台只不过是时间问题，现在只是一种变相的限时独占

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关键词：GTA：三部曲 终极版R星

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