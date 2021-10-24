DK 零封 MAD：保持 S11 全胜战绩晋级半决赛，下场对阵 T1

IT之家 10 月 24 日消息，在今晚进行的《英雄联盟》S11 八进四的比赛中，S10 的冠军 DK 零封 MAD，成功晋级半决赛，其将在半决赛与同样来自 LCK 赛区的 T1 内战。

在 DK 和 MAD 的第一局比赛中，前期双方在下路爆发激烈战斗，总体还是 DK 更胜一筹，中期 DK 果断提速屡屡找到 MAD 的破绽瞬间拉开了经济差，陷入劣势的 MAD 陷入了混乱完全没有抵抗的余地，最终 DK 碾压 MAD 拿下第一局。

第一局的 MVP 给到节奏出色，屡次成功开团的 DK.BeryL（洛）。

第二局，开局 MAD 连续在上路找到节奏，并且成功把 DK 也拖入到乱战节奏中，一度领先 5K 的经济。而中期 MAD 还是犯下了一些错误被 DK 找到机会稳住局面。30 分钟关键龙团 DK 的拉扯和耐心依然是 MAD 无法比拟的，DK 终于找到良机完美开团打出 1 换 5 局势彻底扭转，MAD 抓住时间差拿下土龙魂勉强维持住了局面，最后 Khan 再次释放天雷，DK 完成翻盘再下一城。

第二局 MVP 给到前期崩盘，后期团战发挥完美的 DK.Khan（凯南） 。

第三局，本局比赛双方打得十分激情，但 DK 的小规模战斗能力还是更甚一筹，尤其是上路杰斯在被 Counter 的情况依然打出单杀，辅助派克也发挥奇效。几番互换下来 MAD 击杀落后不多但经济已经落后 6K，随后 DK 也回犯错 MAD 打出 0 换 3 拿下大龙。DK 的阵容不稳 MAD 一度扳回局势，但 DK 通过大龙逼团杀人拿龙，最终一波结束比赛晋级四强。

第三局 MVP 给到操作拉满，细节十足的 DK.Canyon（盲僧） 。

IT之家了解到，在此前的比赛中，LPL 赛区的 FPX 和 LNG 均在小组赛中被淘汰。

RNG 和 EDG 在昨晚的八进四比赛中内战，EDG 以 3:2 的比分战胜 RNG，成功晋级，EDG 将在接下来的半决赛中对阵到 GEN 和 C9 的胜者。