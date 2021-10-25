苹果高管：刘海设计是一种 "聪明的方式"， 可为用户提供更多空间

IT之家 10 月 25 日消息，苹果一位高管最近在接受媒体采访时表示，新款 MacBook Pro 上的“刘海”提供了一种“聪明的方式”，让用户可以有更多空间，并有利于边框更薄，为用户提供更多屏幕显示空间。

▲ Macbook pro 2021 刘海

在全新 MacBook Pro 曝出将采用“刘海设计”之后，一些社交平台上大量的苹果用户对其表示批判。因此，苹果官方人员对此进行了解释

Mac 产品线经理 Haldea，在接受 Same Brain 播客采访时表示：“刘海”是一个“智能”解决方案的, 因为它可以通过移动 macOS 菜单栏，为 Mac 用户提供更多的空间内容。

我们让显示器变得更高，就像在 16 英寸的笔记本 16:10 的窗口中，你仍然有一个 16 英寸的活动区域，我们只是从那里增加了显示面积，把菜单栏放在那里。我们只是把它移了出来。所以这是一种很聪明的方式，可以给你更多的空间，当您处于全屏模式时，您将拥有 16:10 的窗口，它看起来很棒。这是无缝的（变化）。

IT之家了解到，与前代 MacBook Pro 设计相比，新款 14 英寸和 16 英寸机型的边框明显有所收窄。苹果表示，显示屏左右两侧的边框比上一代薄 24%，仅 3.5mm；而得益于顶部的刘海，边框整体窄了 60%，同样为 3.5 mm。

由于被吐槽太多，苹果也通过 macOS 的一些功能降低它在日常使用中的存在感。例黑暗模式。此外，当 macOS 应用处于全屏模式时，系统会在屏幕顶部添加一条黑色边框，在不干扰用户内容的情况下隐藏刘海，当然开发者也可以选择将他们的应用内容显示在刘海的两侧。