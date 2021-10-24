首批 14/16 英寸苹果 MacBook Pro 订单现已发货，新订单最晚延至 12 月 23 日

IT之家 10 月 24 日消息，在周二正式发售之前，新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 现在开始向幸运儿发货，第一批订单定于 10 月 26 日星期二送达。

与此同时，今天通过 Apple Store 下的新订单的估计继续将推迟到 2022 年……

据外媒称，部分用户反馈称他们通过 Apple Store Online 或 Apple Store App 查看订单状态时，一些用户发现他们的 MacBook Pro 预订单仍在“准备发货”，而有些人的订单已经转为“已发货”。

除此之外，部分美国用户表示他们“准备发货”的订单也已经可以通过 UPS 网站查看其快递状态。

对于 14 英寸 MacBook Pro，两种基础配置现在都显示“预计在 11 月 16 日至 11 月 23 日之间交付”，而选配的高规格版本最迟将于 12 月 16 日交付。

对于 16 英寸 MacBook Pro，目前三种基础配置都显示预计交货日期为 11 月 23 日至 12 月 1 日，部分高配机型已经延期到了 12 月 23 日。

由于供应方面的持续困难，苹果公司的一些产品继续面临漫长的交货期。最新的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro，甚至 Apple Watch Series 7 的型号都显示需要数周时间才能交货

新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 迎来了全面重新设计，这是自 2016 年有争议的大改之后第一次。苹果为新款 MacBook Pro 重新引入了常用的接口，例如 HDMI 和 SD 卡插槽，并带回了 MagSafe。

IT之家了解到，新的 MacBook Pro 还采用了 M1 Pro 或 M1 Max 芯片，这是苹果为 Pro 系列机器设计的第一枚 Apple Silicon 芯片。