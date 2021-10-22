微软 Edge 浏览器 v95 正式版发布：Win11 半透明右键菜单，新增节能模式

IT之家 10 月 22 日消息，微软于今日正式推送了 Edge 浏览器 v95 正式版，版本号为 95.0.1020.30。本次更新带来了 Win11 风格的右键菜单，有着半透明毛玻璃效果。此外，浏览器的 PDF 阅读器功能也进一步增强。
IT之家获悉，Edge 95 版的右键菜单采用微圆角设计，四周有着阴影效果，并且阴影在纯黑色背景下依旧若隐若现。菜单项目图标与 Win11 风格一致，并且提供快捷键提示。
以下为详细更新日志：
Edge 已经支持在文件资源管理器查看 SharePoint Online 库的文件。
Intranet zone file URL（内网区域文件链接）将在 Windows 文件资源管理器打开。用户可以通过开启 IntranetFileLinksEnabled 策略来实现这一功能。
改进下载体验。目前浏览器的内部下载功能，已支持 Web PWA 应用，以及 WebView。此外，浏览器还支持直接拖动文件到文件资源管理器和桌面。
PDF 浏览器已经支持记忆阅读位置，用户再次打开 Edge 后，可以从上次的地方继续阅读 PDF。
新增节能模式，改进了 Edge 浏览器在笔记本开启省电模式后的能耗。当笔记本进入省电模式后，浏览器的节能模式会被激活，这种模式会提供多个档位可选：不插电即开启、不插电且电池电量低时开启、始终开启、从不开启。
支持为 PDF 文档添加自由格式的文本框进行注释。
收藏夹中新增对于引文和阅读列表的支持，尤其适用于学生和研究人员。
更改网站默认保存密码的操作步骤更少，鼠标点击次数降低。
自动创建账户功能。这一功能允许用户在第三方网站创建账户时，在输入框中自动填充字段，并支持通过下拉列表自由选择项目。此外，浏览器会自动生成建议的密码。需要注意的是，该功能目前仅在有限的网站上提供。