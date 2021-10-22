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微软 Edge 浏览器 v95 正式版发布：Win11 半透明右键菜单，新增节能模式

2021/10/22 15:32:56 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 10 月 22 日消息，微软于今日正式推送了 Edge 浏览器 v95 正式版，版本号为 95.0.1020.30。本次更新带来了 Win11 风格的右键菜单，有着半透明毛玻璃效果。此外，浏览器的 PDF 阅读器功能也进一步增强。

IT之家获悉，Edge 95 版的右键菜单采用微圆角设计，四周有着阴影效果，并且阴影在纯黑色背景下依旧若隐若现。菜单项目图标与 Win11 风格一致，并且提供快捷键提示

以下为详细更新日志：

  • Edge 已经支持在文件资源管理器查看 SharePoint Online 库的文件。

  • Intranet zone file URL（内网区域文件链接）将在 Windows 文件资源管理器打开。用户可以通过开启 IntranetFileLinksEnabled 策略来实现这一功能。

  • 改进下载体验。目前浏览器的内部下载功能，已支持 Web PWA 应用，以及 WebView。此外，浏览器还支持直接拖动文件到文件资源管理器和桌面。

  • PDF 浏览器已经支持记忆阅读位置，用户再次打开 Edge 后，可以从上次的地方继续阅读 PDF。

  • 新增节能模式，改进了 Edge 浏览器在笔记本开启省电模式后的能耗。当笔记本进入省电模式后，浏览器的节能模式会被激活，这种模式会提供多个档位可选：不插电即开启、不插电且电池电量低时开启、始终开启、从不开启。

  • 支持为 PDF 文档添加自由格式的文本框进行注释。

  • 收藏夹中新增对于引文和阅读列表的支持，尤其适用于学生和研究人员。

  • 更改网站默认保存密码的操作步骤更少，鼠标点击次数降低。

  • 自动创建账户功能。这一功能允许用户在第三方网站创建账户时，在输入框中自动填充字段，并支持通过下拉列表自由选择项目。此外，浏览器会自动生成建议的密码。需要注意的是，该功能目前仅在有限的网站上提供。

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关键词：Edge浏览器

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