微软 Edge 浏览器 v95 正式版发布：Win11 半透明右键菜单，新增节能模式

IT之家 10 月 22 日消息，微软于今日正式推送了 Edge 浏览器 v95 正式版，版本号为 95.0.1020.30。本次更新带来了 Win11 风格的右键菜单，有着半透明毛玻璃效果。此外，浏览器的 PDF 阅读器功能也进一步增强。

IT之家获悉，Edge 95 版的右键菜单采用微圆角设计，四周有着阴影效果，并且阴影在纯黑色背景下依旧若隐若现。菜单项目图标与 Win11 风格一致，并且提供快捷键提示。

以下为详细更新日志：