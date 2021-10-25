激怒.NET 开源社区后，微软放弃删除热重载代码的决定

IT之家 10 月 25 日消息，据外媒 The Verge 报道，在开源社区的公开抗议下，微软正在转变从即将发布的.NET 6 中删除热重载代码功能的决定。该功能允许开发者在应用程序运行时修改源代码，并当即预览到效果。

作为一个众多开发者所期待的一个可以在 Visual Studio Code 和多平台上使用功能，上周微软在最后阶段做出了一个富有争议的决定，热重载代码功能将只能在 Visual Studio 2022 上使用，Visual Studio 2022 为付费软件，且仅限于 Windows 平台。一位匿名的微软知情人士告诉 The Verge，最后阶段改变的决策是由微软开发者部门负责人 Julia Liuson 决定的，此举是一个由商业所主导的决定。

在引起强烈抗议后，现阶段微软已经取消了这一争议决策。在此期间，微软自己的众多员工在公司内部也表示愤怒。.NET 项目管理总监 Scott Hunter 解释说：“我们在执行决策时犯了错误，花了比预期更久的的时间去回复社区。微软现在已经批准了社区的请求，重新启用热重载这一功能，并将在.NET 6 SDK 的最终版本中提供。”

The Verge 要求微软对其高管决策发生改变这件事进行说明，但微软不想讨论这件富有争议的决策。“我们已经采取措施来解决一些社区成员遇到的问题，”微软发言人在给 The Verge 的一份声明中表态，“热重载功能将在 11 月 8 日发布的.NET 6 SDK 通常性构建版本中恢复。”

但微软的博客文章并没有谈到此争议性决定，并表示删除热重载代码只是一个失误，而并不是一个商业性决定。Scott Hunter 说：“我们在无意中删除了该源代码，而不是不想调用该代码的路径。”虽然对.NET 社区来说，最后的结果是值得庆祝的，但对那些重视决策透明度的人来说，围绕这件事的官方解释和中间发生的事情并不会让他们满意。

Scott Hunter 表示：“和许多公司一样，我们正在学习平衡开源软件社区的需求，和作为.NET 的企业赞助商有时我们不能正确地处理这些问题。当我们没有做好的时候，我们能做的就是从我们之前的错误中学习，并更好地向前发展。”

IT之家了解到.NET 基金会是微软在 2014 年将.NET 开源时所创建的，其本质上是一个独立的组织，其存在的意义是为了改善.NET 开源软件的开发和合作。