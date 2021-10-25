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激怒.NET 开源社区后，微软放弃删除热重载代码的决定

2021/10/25 11:13:08 来源：IT之家 作者：瀚池 责编：远洋
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IT之家 10 月 25 日消息，据外媒 The Verge 报道，在开源社区的公开抗议下，微软正在转变从即将发布的.NET 6 中删除热重载代码功能的决定。该功能允许开发者在应用程序运行时修改源代码，并当即预览到效果。

作为一个众多开发者所期待的一个可以在 Visual Studio Code 和多平台上使用功能，上周微软在最后阶段做出了一个富有争议的决定热重载代码功能将只能在 Visual Studio 2022 上使用，Visual Studio 2022 为付费软件，且仅限于 Windows 平台。一位匿名的微软知情人士告诉 The Verge，最后阶段改变的决策是由微软开发者部门负责人 Julia Liuson 决定的，此举是一个由商业所主导的决定。

在引起强烈抗议后，现阶段微软已经取消了这一争议决策。在此期间，微软自己的众多员工在公司内部也表示愤怒。.NET 项目管理总监 Scott Hunter 解释说：“我们在执行决策时犯了错误，花了比预期更久的的时间去回复社区。微软现在已经批准了社区的请求，重新启用热重载这一功能，并将在.NET 6 SDK 的最终版本中提供。”

The Verge 要求微软对其高管决策发生改变这件事进行说明，但微软不想讨论这件富有争议的决策。“我们已经采取措施来解决一些社区成员遇到的问题，”微软发言人在给 The Verge 的一份声明中表态，“热重载功能将在 11 月 8 日发布的.NET 6 SDK 通常性构建版本中恢复。”

但微软的博客文章并没有谈到此争议性决定，并表示删除热重载代码只是一个失误，而并不是一个商业性决定。Scott Hunter 说：“我们在无意中删除了该源代码，而不是不想调用该代码的路径。”虽然对.NET 社区来说，最后的结果是值得庆祝的，但对那些重视决策透明度的人来说，围绕这件事的官方解释和中间发生的事情并不会让他们满意。

Scott Hunter 表示：“和许多公司一样，我们正在学习平衡开源软件社区的需求，和作为.NET 的企业赞助商有时我们不能正确地处理这些问题。当我们没有做好的时候，我们能做的就是从我们之前的错误中学习，并更好地向前发展。”

IT之家了解到.NET 基金会是微软在 2014 年将.NET 开源时所创建的，其本质上是一个独立的组织，其存在的意义是为了改善.NET 开源软件的开发和合作。

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关键词：微软开源社区

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