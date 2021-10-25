航天局发放第二批月球样本：分配给清华、北大等，总重约 17.9 克

IT之家 10 月 25 日消息，据国家国防科技工业局官网，官方在近日发布《关于第二次月球科研样品发放的公告》，这批月球样本被分为成 51 份，发放给 17 个研究机构，其中包括清华大学、北京大学和中国地质大学等，这批样品总重约 17.936 克。

具体名单：

北京大学

清华大学

中国地质大学（北京）

南京大学

山东大学

中国地质大学 (武汉)

澳门科技大学

中国科学技术大学

中国科学院地球化学研究所

中国科学院地质与地球物理研究所

中国科学院广州地球化学研究所

中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

中国科学院物理研究所

中国科学院紫金山天文台

中国地质科学院地质力学研究所

中国航天员中心

核工业北京地质研究院

公告显示，申请单位应在公告发布后 5 个工作日内，与探月中心签订月球样品借用协议，并领取月球样品证书。此后按程序联系国家天文台月球样品实验室，办理样品领取相关手续。

IT之家了解到，今年 7 月，中国航天局向 13 个机构发放了第一批月球样本，这批样本的总重量约为 17 克。

10 月，研究团队在嫦娥五号月球样品研究方面取得重大进展，团队对嫦娥五号月球玄武岩开展了年代学、元素、同位素分析，证明月球在 19.6 亿年前仍存在岩浆活动，为完善月球演化历史提供了关键科学证据。