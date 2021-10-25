河南限期清退不合规网约车，并要求主动公开计价规则

IT之家 10 月 25 日消息，据新华网报道，河南省交通运输厅近日出台《河南省推进网约车合规化进程维护公平竞争市场秩序工作方案》（下称《方案》），全面开展清退不合规车辆和人员工作，促进网约车行业规范健康可持续发展。

《方案》指出，不得新接入不合规车辆和驾驶员，限期全部清退已在平台注册的不合规车辆和驾驶员。不得招募或诱导不合规车辆和驾驶员“带车加盟”，不得向无法提供有效合法许可证件的驾驶员和车辆开放注册，不得向未取得网络预约出租汽车运输证的车辆，或未取得网络预约出租汽车驾驶员证的人员派单运营，确保线上线下车辆和驾驶员一致。

充分利用信息化监管手段，启动网约车行业数字化、信息化监管工作，及时发现和处理不合规网约车车辆、驾驶员信息与网约车平台违规信息。

加大非法营运打击力度，综合运用定点检查与流动巡查相结合、线上抽检与线下执法相结合等多种方式，治理网约车平台公司及驾驶员违规经营行为，持续保持高压态势。联合有关部门，对仍新接入不合规车辆和驾驶员的网约车平台公司，依法依规查处。

IT之家了解到，《方案》要求强化行业信用体系建设，定期向社会公布本地区网约车经营者基本信息、服务质量测评结果、乘客投诉处理情况等信息，增加行业监管服务透明度。

网约车平台公司要落实合规经营、安全生产和维护稳定主体责任，立即开展不合规车辆和驾驶员全面清退工作，及时处理乘客投诉、交通事故及群体性事件。

要遵循公平、合法、诚实信用的原则，依据生产经营成本和市场供求状况合理定价。主动公开计价规则，优化派单机制，避免超时劳动和疲劳驾驶，切实保障驾驶员和乘客的合法权益。

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