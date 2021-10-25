华为首发《全光自动驾驶网络白皮书》

IT之家 10 月 25 日消息，据华为官网，今日，第 7 届全球超宽带固定论坛（UBBF 2021）在迪拜举办，期间，华为 NCE 光网络营销总监王金平发表了主题演讲，并首次对外正式发布华为《全光自动驾驶网络白皮书》。

王金平表示，华为全光自动驾驶网络解决方案，参考 TM Forum 自治网络的顶层架构，是华为自动驾驶战略在全光网领域落地的场景化解决方案，一方面通过在网元、网络层引入智能，把智能带入全光网，加速全光网单域自治；另一方面通过网络服务能力全面开放，实现跨域协同及商业敏捷。

此外，王金平还对当前全光自动驾驶网络解决方案的能力作出了进一步阐述：

数智化全光网，点亮哑资源、实现高效运维。全光网面临的最大挑战是光纤光缆“哑资源”的不可视。全光自动驾驶网络解决方案通过在网元层引入预连接、光虹膜技术创新，在网络层结合 iMaster NCE 智能管控系统的图像识别及大数据分析诊断能力，实现 ODN 拓扑自动还原、精准定障及资源的精准可视化管理；同时，通过智能分析算法，提前预测传输光纤的缓变类故障及识别业务同缆同路由的风险隐患，实现业务风险排查免人工、免仪表、免上站，从而变发生故障后的被动处理为预测性防护。

端到端家宽体验保障，打造高品质数字生活体验。针对家宽业务 Wi-Fi 问题突出、90% 的故障源自客户投诉、装维人员大部分时间用于故障定位等挑战，全光自动驾驶网络解决方案从家宽故障隐患自识别、自诊断、自优化进行端到端闭环处理，减少 30% 故障上门、降低 60% 的故障定位时长，保障高品质的家宽业务体验；与此同时，结合对问题根因及网络瓶颈的分析，可以帮助运营商识别潜在家庭组网、宽带提速及场景化宽带的业务商机。

端到端专线业务 SLA 保障及全面网络能力开放，加速千行百业数字化转型。

业务 SLA 保障：基于设备实测的微秒级精度时延地图、多维可用率精准评估优化以及带宽动态调整，实现对时延/可用率/带宽的数字化度量、呈现及覆盖售前、售中、售后的全流程保障。

全面网络服务能力开放： iMaster NCE 向下提供对全光网的统一管理、控制、分析能力，向上全面开放网络服务能力，通过 ACTN 标准北向等丰富的接口、10+ OSS 集成合作伙伴及 40+ O/B 域集成实践经验，加速专线业务的自动化及客户自助化服务，业务 TTM 时间从周级缩短到天级。

IT之家了解到，王金平还指出，全光网的无源模拟特征和组网复杂性，导致完全自治的全光自动驾驶网络将是一个长期的过程。