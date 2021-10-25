有史以来最大的电动汽车订单：租赁巨头 Hertz 将采购 10 万辆特斯拉用于出租，价值 42 亿美元

IT之家 10 月 25 日消息，特斯拉今天在销售方面双喜临门。据彭博社报道，汽车租赁巨头 Hertz 为其车队订购了 10 万辆特斯拉电动汽车，并计划从 11 月开始在美国主要市场和欧洲部分地区出租。

这将标志着有史以来最大的电动汽车订单，也是 Hertz 在电动汽车租赁领域的重大举措。

据报道，该车队（似乎是 Model 3）的订单价值 42 亿美元，约占特斯拉目前年产量的 1/10，可能会将 Hertz 以外的其他租赁公司拒之门外。Hertz 购买了高配版，而不是基本款，并且几乎是按原价购买的。

Hertz 的客户将可以使用特斯拉的超级充电网络，而且 Hertz 据说也在建设自己的充电基础设施。最终，Hertz（以及旗下的 Dollar、Thrifty 和 Firefly 品牌）计划为其 50 万辆汽车实现几乎完全电动化。

IT之家了解到，Hertz 在 2020 年破产，今年 6 月被债务公司 Knighthead Capital Management（以及其他公司）以 60 亿美元的价格收购。据彭博社报道，在市场出现重大转机之后，它目前在纳斯达克重新上市之前的价值为 116 亿美元。

此前据汽车分析师 JATO 称，特斯拉 Model 3 是 9 月份欧洲最畅销的汽车，注册量约为 24600 辆，这是电动汽车首次荣登欧洲月度排行榜榜首。