我国计划与欧空局合作，祝融号火星车将尝试“联系”国外探测器

IT之家 10 月 28 日消息，欧洲航天局宣布，将与中国国家航天局合作，尝试使“祝融”号火星车与欧洲快车探测器进行通信。

据介绍，2021 年 5 月 14 日，中国国家航天局的第一辆火星车“祝融”号在火星表面着陆。从那时起，它探索了着陆点周围的地区，并收集了有关火星气候、地表和内部的重要数据。但是为了将这些数据传回地球，火星车需要来自轨道探测器的帮助。

像“祝融”号这样的着陆器和漫游车需要将收集的大量科学数据带回地球进行分析。但是，将数据从火星表面直接传输到地球，所需的设备将占用大量宝贵的空间和质量，因此无法实现。

为了解决这个问题，着陆器和漫游车都配备了小型短程无线电。围绕火星运行的航天器也携带了类似的无线电，例如欧空局的火星快车轨道探测器。着陆器或漫游车可以将数据发送到轨道飞行器，然后轨道飞行器使用更大、更强的发射器将数据转发到地球。地球上的数据由地面站的大型天线接收，例如欧空局的 Estrack 网络中的地面站。这种数据中继方法已成为在火星上操作漫游车和着陆器的标准。

自 5 月登陆以来，“祝融”号已使用“天问一号”轨道飞行器将数据传回国内。但是，替代方案也是不可或缺的，一种常见的解决方案是使用其他航天机构的火星轨道飞行器提供数据中继支持。

IT之家了解到，今年 11 月，欧空局的火星快车探测器将进行五次测试，尝试接收来自“祝融”号的数据并将其中继到欧空局位于达姆施塔特的 ESOC 运营中心，欧空局再将数据转发给“祝融”号团队。这也是火星快车团队测试与火星着陆器通信的备用方法的机会，该方法是十多年前设计的，但从未在轨道上进行过现场测试。

难点在于，由于“祝融”号和火星快车的无线电系统不兼容，“祝融”火星车无法接收到火星快车发出的数据。幸运的是，“祝融”号可以传输与火星快车兼容的频率，因此需要在时间窗口内向太空中“盲目”发送特定的信号，火星快车将尝试进行接收。

▲ 火星快车的 Melacom 通信系统

在第一次测试期间，从“祝融”号到火星快车的数据传输速率将以相对较慢的每秒 8 KB 开始，然后在其余测试中逐渐增加到每秒 128 KB。

五个时间窗口分别是：