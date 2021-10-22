日凌结束，天问一号恢复科学探测

IT之家 10 月 22 日消息，我国的“天问一号”火星探测器以及祝融号火星车，于 2021 年 9 月下旬开始，受到日凌期间影响，进入自主运行模式，暂停科学探测工作。日凌现象代表着地球、太阳、火星近乎处于一条直线。在此期间火星探测器与地球的无线通信受到太阳辐射干扰，会出现中断或不稳定的现象。

为了摸清日凌的实际影响，工程研制团队持续开展测控链路跟踪测试，首次获取日凌状态下深空测控通信受干扰情况的实测数据，为后续任务应对日凌积累了一手数据和工程经验。

官方表示，日凌期间出现掩星天文现象，为科学家提供了难得的日凌掩星观测机会。上海天文台、国家空间科学中心等单位，与欧洲、澳大利亚等机构，利用分布在世界的多台射电望远镜，对“天问一号”环绕器和“火星快车”轨道器（MEX）开展同波束日凌观测。本次观测共获取约 5TB 数据。

目前各方正在开展联合研究，通过分析两个探测器传回地球的电磁波信号经过太阳风时受影响情况，研究太阳风内禀湍流引起的行星际电子密度涨落、太阳风微观湍流与宏观风速关系等科学问题。

IT之家获悉，日前，日凌现象已经结束，探测器与地球之间的测控通信恢复正常。通过遥测数据判断，“天问一号”日凌期间状态正常，安全度过首次日凌。环绕器将于 11 月初进入遥感使命轨道，开展火星全球遥感探测，获取火星形貌与地质构造、表面物质成分与土壤类型分布、大气电离层、火星空间环境等科学数据，同时兼顾火星车拓展任务阶段的中继通信。