10.29 省钱攻略：天猫红包连续加码 4 天、20 点拼手速抢 2 元

・天猫双 11 超级红包：点此领取（每天领 1 次）

・京东 11.11 京享红包：点此领取（每天领 3 次）

10 月 29 日 - 11 月 1 日，天猫双 11 超级红包连续加码 4 天，奖池增至千万，中奖率达 80%。这意味大家可以抽到更多、更大的现金红包，静候 0 点！每天领完红包做任务攒能量可再领红包，最高 26 元。

此外，29 日 20 点，天猫双 11 惊喜红包发放，拼手速抢 50 万个惊喜红包，抢到即是 2 元起，先到先得，抢完即止。

10 月 29 日，京东 11.11 京享红包继续领，红包面额最高 6666 元，领完红包后分享好友助力可再获得最高 14 元京享红包。

・ 双 11 玩法攻略：

《最大 8888 元、每天 1 次：天猫双 11 超级红包开抢（附攻略） 》

《双 11 互动红包攻略：京东热爱环游记/天猫喵糖总动员瓜分 20 亿（更新中）》

《天猫双 11 消费券来了：88VIP 专享 300 元/600 元大额券》

《打起来啦！京东 PLUS 速领 600+300 元超级补贴（可叠万券）》

・ 双 11 热卖清单

天猫双 11 尖货清单：点此前往

飞猪双 11 爆款清单：点此前往

京东 11.11 超级预售爆款清单：点此前往

・ IT之家辣品专享密令，打开手机淘宝 App，搜索：

补贴打工人656 或 之家冲冲冲

点击橙色区域即可复制，亦可参与天猫双 11 亿万红包的抽取！

【领取时间】

10 月 20 日 20 点 - 11 月 11 日

【使用时间】

第一波：11 月 1 日 - 11 月 3 日

第二波：11 月 11 日

抽奖次数：最高每个用户 1 次/日。

【红包面额】

最大面额 8888 元，其他以实际到账为准。每百个红包必中 5 元红包，抢得越早面额越大。

【红包加码日】

除 10 月 20 日首发日超大奖池外，还有 10 月 30 日，11 月 1 日/4 日/8 日/9 日/11 日奖池加码，总共 7 个加码日，领到大红包的几率也会大大提升哦！

【攒能量领红包】

10 月 20 日 20 点 - 11 月 11 日期间，用户在手机淘宝 App 活动页面内完成页面任务可获得能量值。

能量值达到 500，可领取 2 元超级红包；能量值达到 1700，可领取 6 元超级红包；能量值达到 5300，可领取 18 元超级红包。每个用户全周期最多领取 3 个超级红包，最高累计面额 26 元。达到领取红包的能量值门槛后，用户需到页面上领取红包，未在活动期间领取红包的不可再补领红包。领取的红包有效期为北京时间 11 月 11 日当天，逾期未使用的作废。

【惊喜红包】

10 月 20 日 20 点 - 11 月 11 日期间发放，其中有 5 场惊喜红包发放日期是 10 月 22 日、10 月 29 日、10 月 31 日、11 月 3 日、11 月 10 日，其他发放场次具体时间将另行通知，每一场次大额红包具体发放时间不定时。

惊喜红包发放时间段内用户进入 PC & 无线淘宝客主会场可见惊喜红包的抢红包模块，用户可点击参与抢惊喜红包。页面显示当前剩余或已发放惊喜红包个数，惊喜红包数量有限、先到先得，建议用户尽早参与。

【领取 & 使用时间】

第一阶段领取时间：10 月 28 日 12:00 - 11 月 3 日

第一阶段使用时间：10 月 28 日 - 11 月 3 日（过期红包失效）

第二阶段领取时间：11 月 4 日 - 11 月 11 日

第二阶段使用时间：11 月 4 日 - 11 月 13 日（过期红包失效）

【红包面额】

6666 元、1111 元、111 元、11.11 元、3 元等

【领取规则】

活动期间用户每日通过页面可随机抽取（每日可中奖 3 次，加码期间可获得额外的抽奖次数，可随机获得京东红包、品类东券或店铺券），红包面额最高 6666 元，仅限京享值 150 及以上的用户可参与。

【集火力红包】

分享好友助力可获得京享红包（仅可在手机京东 App 环境下参与）：通过点击页面按钮邀请好友助力可再获得最高 14 元京享红包。好友成功助力（即领取红包）后可为邀请人增加火力值，每人每天最多帮好友助力 3 次，邀请京东新用户助力可一次性增加更多火力值！邀好友集火力值分为 2 个阶段，当火力值累积至 50、 100 点时即可点击领取 6 元、8 元红包各一个，第 2 阶段于 11 月 4 日 0 点开启，活动期间集火力值不会清 0，第 2 阶段可继续参与和领取 50 火力值奖励，且仅可参与集满 50、100 点火力值一次。请随时关注火力值累计情况，并在活动结束前及时领取红包！

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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