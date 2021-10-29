英特尔 Xe-HP GPU 实拍照曝光：三种规格，将仅用于自家云服务器

IT之家 10 月 29 日消息，据外媒 VideoCardz 消息，英特尔高管、首席架构师 Raja Koduri 今日在推特晒出了自研 Xe-HP GPU 的实拍图。这款高性能 GPU 面向服务器设计，封装采用了与处理器类似的 LGA 方式，提供三种外形规格。他还表示，英特尔 Xe-HP GPU 已经部署于 oneAPI devcloud 云服务，并将其作为 oneAPI 以及 Aurora 软件的开发工具。

他还表示，英特尔目前不打算将 Xe-HP 系列 GPU 商业化，这与 Xe-HPG 游戏显卡和 Xe-HPC 不同，后两种产品将向市场推出。

图中可见，Xe-HP 系列高性能 GPU 有三种尺寸，分别封装了 1、2、4 个核心，这与英特尔在 2020 架构日公布的路线图一致。参数方面，这款产品集成了 HBM2e 缓存芯片，相比独立的 DRAM 提供更高的速度和更大的容量密度。该系列图形处理器可用于机器学习、媒体转码等用途。

IT之家了解到，英特尔还将推出面向民用市场的 Xe-HPG 游戏显卡，代号 Alchemist Arc。这类产品将采用 BGA 封装，配备 GDDR6 显存芯片，支持光追功能。此外，用于工作站、服务器的计算加速显卡系列为 Xe-HPC，代号 Ponte Vecchio，同样会配备 HBM2e 缓存，最高可以集成两个 GPU 核心。该系列产品有望于 2022 年正式亮相。