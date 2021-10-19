目标出货量翻倍，谷歌 Pixel 6/Pro 即将发布：搭载自研 Tensor 芯片

IT之家 10 月 19 日消息，据日经社报道，谷歌计划在 Pixel 6/Pro 的基础上将智能手机出货量翻一倍。

谷歌已要求供应商生产超过 700 万部 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro，大约是去年其智能手机出货量的两倍。除 Pixel 6/Pro 外，谷歌还订购了 500 多万部 Pixel 5a 手机。

但报告指出，尽管这些数字对谷歌来说是一项突破，但它们仍远不及苹果的 iPhone 13/Pro 系列。预计仅在 2021 年，iPhone 13/Pro 系列的出货量就将达到 8000 万部。谷歌的目标是从苹果、三星和小米手中夺取市场份额。

IT之家了解到，此前曝光的信息显示，谷歌 Pixel 6（128GB）在美国的售价为 599 美元（约 3851 元人民币），Pro 机型（128GB）的售价将为 898 美元（约 5774 元人民币），比上一代的起售价要便宜 100 美元。

谷歌 Pixel 6 将采用 6.67 英寸弧形 AMOLED 显示屏，采用中央打孔设计，目前还不知道该显示屏是否会支持高刷新率。新机采用了后置三摄像头，一个主摄像头，一个潜望镜长焦摄像头，以及一个未知的摄像头，配有 LED 闪光灯，该机前置一个 1200 万像素的自拍相机。据报道，新的 Pixel 系列将获得五年的软件支持：四个安卓大版本更新和一年的扩展安全补丁。其他功能包括双立体声扬声器、无线充电、4614mAh 电池、IP68 防尘和防水、屏下指纹。

值得一提的是，新机将是第一款搭载谷歌自研 Tensor 芯片的智能手机。