荣耀赵明：跟苹果竞争要瞄准标杆，方方面面地去快速学习和追赶超越

IT之家 10 月 29 日消息，10 月 28 日下午，荣耀举行了双 11 新品发布会，正式推出了荣耀 X30 Max、荣耀 X30i 两款新机。

今天，有读者向IT之家投递一段“荣耀内部会议”纪要，是赵明针对“对标苹果、三星两家公司，短期或中长期来看，荣耀亟待补强哪些地方”问题的回答。

纪要显示，为了对标苹果、三星两家公司，赵明提到了对新荣耀四点要求。

赵明认为，如果一个公司想要成为标志性的科技公司，那么里面每个组织和体系都要有成为行业标杆的意识。比如苹果，它的 ID 设计、工业设计能力非常强；iPhone、iPad、MacBook 等产品体验、零售体验也非常强，进入苹果门店后，你会发现那简直就是一个品牌的教堂；苹果的门店服务也很专业很舒服。跟苹果这样强大的对手竞争，我们要瞄准标杆，方方面面、点点滴滴、切切实实地去快速学习和追赶超越。

赵明表示，荣耀一直引以为豪的就是，当我们方向明确、对手明确的时候，从来没有输过。一定要把时间拉长，把空间放大，去看待这场竞争。

赵明称，荣耀研发领域的投资在中国的所有科技企业中仅次于华为。荣耀把自己定位成一个产品公司，踏踏实实构建能力，这种竞争一定是比谁更坚定，做事的效率更高，跑得更快。

IT之家向荣耀相关人士求证该纪要的真实性，对方未置可否。

新荣耀成立之后，在短时间里时间了逆风翻盘，根据 Counterpoint Research 最新发布的报告显示，2021 年第三季度中国智能手机销量达 7650 万部，其中荣耀为 2021 年第三季度增长最快的品牌，销量环比增长 96%，其市场份额从 2021 年第二季度的 7.7% 增加到 2021 年第三季度的 14.7%。