SensorTower：第三季度欧洲移动 App 市场收入 46 亿美元，同比增长 21%

IT之家 10 月 29 日消息，市场研究机构 SensorTower 今日发布了 2021 年第三季度欧洲移动 App 市场收入报告。该季度欧洲用户在 App Store 和 Google Play 上的付费同比增长 21% 至 46 亿美元（约 294.4 亿元人民币），达到同期全球移动市场总收入 (337 亿美元) 的 13.6%。这部分收入包括应用内购买、订阅和会员服务，不包含广告收入以及第三方安卓渠道。

具体来看，第三季度苹果 App Store 贡献了超过 24 亿美元的收入，同比增长 20%；Google Play 的收入超过 21 亿美元，同比增长 23.5%。该季度 App Store 在欧洲收入占比 53%，Google Play 占 47%。

下载量方面，两家应用商店共获得了 64 亿次下载，同比下降 3%。与全球市场一样，欧洲地区来自 Google Play 的下载量显著高于 App Store，达到了 47 亿次，同比下降 4%。App Store 贡献了 17 亿次下载，与去年同期持平。

欧洲市场主要国家排名

2021 年第三季度，英国移动市场的收入超过 8.94 亿美元，同比增长 21.4%，成为欧洲收入最高的市场。德国以 8.39 亿元排名第二，相比去年提升 17%。法国以 4.89 亿美元排名第 3，同比增长 14.6%。土耳其市场收入激增 80%，至 2.34 亿美元。推动土耳其市场收入增长的产品主要是腾讯的《PUBG Mobile》、Garena《Free Fire》和字节跳动 TikTok。

下载量方面，俄罗斯第三季度获得了 14 亿次下载，为欧洲最大。土耳其以 8.91 亿次排名第二，英国 5.73 亿次下载排名第三。

欧洲地区热门移动应用

该季度交友应用 Tinder 以 1.05 亿美元的应用内收入位列榜首，Disney + 和 YouTube 分列第 2 和第 3 名。

TikTok 以 2420 万次下载位列第 3 季度欧洲移动应用 (非游戏) 下载榜榜首；Facebook 旗下 WhatsApp 和 Instagram 分列第 2 和第 3 名。

欧洲地区热门移动游戏

IT之家了解到，2021 年第 3 季度，《PUBG Mobile》在欧洲市场吸金超过 1 亿美元，同比增长 56.7%，位列欧洲手游畅销榜榜首。Moon Active《Coin Master》和 FunPlus《State of Survival》分列榜单第 2 和第 3 名。

Tap2Play 超休闲游戏《Count Masters》以 1600 万次下载位列第 3 季度欧洲手游下载榜榜首。Tap2Play 旗下另一款超休闲游戏《Fidget Toys Trading》排名第 2，Outfit7《My Talking Angela 2》位列榜单第 3 名。Pokemon Company 于 9 月 22 日推出的新游《Pokémon Unite》跻身榜单第 9 名。