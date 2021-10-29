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苹果 iOS 15.1 正式版更新，部分 iPhone 用户发现指南针不再显示海拔/经纬度

2021/10/29 11:19:32 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 10 月 29 日消息，10 月 26 日凌晨，苹果 iOS/iPadOS 15.1 正式版发布（内部版本号：19B74），iOS 15.1 新增了同播共享功能，为亲友在 FaceTime 通话中带来全新共享体验。本更新还加入了在 iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max 上拍摄 ProRes 视频的功能，在 Apple 钱包中引入了可验证 COVID-19 疫苗接种卡型，并包括了针对 iPhone 的其他功能和错误修复。

▲ 图片来自IT之家网友 @Musk_ironman

有部分网友反馈称，在升级 iOS 15.1 正式版后，iPhone 的指南针应用中取消了海拔和经纬度信息显示。不过并非完全是这样，有的用户 iPhone 上的指南针仍然支持显示海拔和经纬度信息。苹果 Apple Watch 上的 watchOS 8.1 指南针暂时不受影响。

目前尚不清楚该问题是苹果有意删除还是一个 Bug。

你的 iPhone 手机指南针还显示海拔和经纬度吗？

根据苹果官网在 iPhone 上使用指南针手册显示，iOS 15 中的“指南针”App 会显示 iPhone 所指的方向、当前位置和海拔。

查看方位、坐标和海拔

方位、坐标和海拔显示在屏幕底部。

  • 水平握住 iPhone 使十字线与指南针中心对齐以获得准确的方位。

  • 若要锁定当前方向，请轻点指南针刻度盘。

偏向时会显示红色带区。

若要在“地图”中打开位置，请轻点屏幕底部的坐标。

允许“指南针”访问位置

如果“指南针”看不到您的位置，请确保已经打开了“定位服务”。

  • 前往“设置”>“隐私”>“定位服务”，然后打开“定位服务”。

  • 轻点“指南针”，然后轻点“使用 App 期间”。

【重要事项】指南针的准确度可能会受磁性物体或环境干扰的影响；即使 iPhone EarPods 中的磁体也会造成偏差。数字指南针只能用于基本的导航帮助。不要用于确定精确的位置、邻近度、距离或方向。

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关键词：指南针iOS 15.1

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