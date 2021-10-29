苹果 iOS 15.1 正式版更新，部分 iPhone 用户发现指南针不再显示海拔/经纬度

IT之家 10 月 29 日消息，10 月 26 日凌晨，苹果 iOS/iPadOS 15.1 正式版发布（内部版本号：19B74），iOS 15.1 新增了同播共享功能，为亲友在 FaceTime 通话中带来全新共享体验。本更新还加入了在 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 上拍摄 ProRes 视频的功能，在 Apple 钱包中引入了可验证 COVID-19 疫苗接种卡型，并包括了针对 iPhone 的其他功能和错误修复。

▲ 图片来自IT之家网友 @Musk_ironman

有部分网友反馈称，在升级 iOS 15.1 正式版后，iPhone 的指南针应用中取消了海拔和经纬度信息显示。不过并非完全是这样，有的用户 iPhone 上的指南针仍然支持显示海拔和经纬度信息。苹果 Apple Watch 上的 watchOS 8.1 指南针暂时不受影响。

目前尚不清楚该问题是苹果有意删除还是一个 Bug。

你的 iPhone 手机指南针还显示海拔和经纬度吗？

根据苹果官网在 iPhone 上使用指南针手册显示，iOS 15 中的“指南针”App 会显示 iPhone 所指的方向、当前位置和海拔。

查看方位、坐标和海拔

方位、坐标和海拔显示在屏幕底部。

水平握住 iPhone 使十字线与指南针中心对齐以获得准确的方位。

若要锁定当前方向，请轻点指南针刻度盘。

偏向时会显示红色带区。

若要在“地图”中打开位置，请轻点屏幕底部的坐标。

允许“指南针”访问位置

如果“指南针”看不到您的位置，请确保已经打开了“定位服务”。

前往“设置”>“隐私”>“定位服务”，然后打开“定位服务”。

轻点“指南针”，然后轻点“使用 App 期间”。

【重要事项】指南针的准确度可能会受磁性物体或环境干扰的影响；即使 iPhone EarPods 中的磁体也会造成偏差。数字指南针只能用于基本的导航帮助。不要用于确定精确的位置、邻近度、距离或方向。