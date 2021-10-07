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苹果 iOS 15.1 Beta 3 为 iPhone 13 Pro 用户带来 ProRes 视频和自动微距关闭功能

2021/10/7 6:46:26 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 7 日消息 苹果今天向开发者发布了 iOS 15.1 的第三个测试版，该更新为 iPhone 13 Pro 用户带来了一些新的相机功能。

ProRes 视频

今天的测试版增加了对标准 iPhone 相机应用的 ProRes 视频拍摄的支持，可以通过打开设置应用并选择“相机”部分来开启，点击“格式”并切换到“苹果 ProRes”。

在只有 128GB 存储空间的设备上，ProRes 视频拍摄被限制为 30fps/1080p，但更高容量的设备可以录制 4K 分辨率。

ProRes 视频是今年晚些时候在 iPhone 13 Pro 机型上推出的一项功能，它将允许设备以 ProRes 格式进行录制，可在 iPhone 13、iPad mini 6iPad Pro 机型上进行编辑。据悉，苹果 iPhone 13 Pro 拍摄一分钟的 4K ProRes 视频，需要占用约 6GB 的存储空间。

微距切换

为了拍摄微距照片，当 iPhone 的摄像头靠近一个物体时，iPhone 13 Pro 机型会切换到超广角镜头，有些人不喜欢这样，因为在摄像头不断来回切换的情况下，可能很难拍摄到用户想拍的东西。

iOS 15.1 beta 3 增加了一个关闭自动微距的切换键，这将防止相机应用自动切换到超广角相机拍摄微距照片和视频。

该功能可以在设置应用程序的相机部分启用，向下滚动并切换关闭“自动微距”选项。

iOS 15.1 beta 3 还新增了哪些新功能呢？IT之家的小伙伴不妨在评论区分享自己的发现。

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关键词：iOS 15.1iPhone 13 Pro

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