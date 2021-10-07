苹果 iOS 15.1 Beta 3 为 iPhone 13 Pro 用户带来 ProRes 视频和自动微距关闭功能

IT之家 10 月 7 日消息 苹果今天向开发者发布了 iOS 15.1 的第三个测试版，该更新为 iPhone 13 Pro 用户带来了一些新的相机功能。

ProRes 视频

今天的测试版增加了对标准 iPhone 相机应用的 ProRes 视频拍摄的支持，可以通过打开设置应用并选择“相机”部分来开启，点击“格式”并切换到“苹果 ProRes”。

在只有 128GB 存储空间的设备上，ProRes 视频拍摄被限制为 30fps/1080p，但更高容量的设备可以录制 4K 分辨率。

ProRes 视频是今年晚些时候在 iPhone 13 Pro 机型上推出的一项功能，它将允许设备以 ProRes 格式进行录制，可在 iPhone 13、iPad mini 6 和 iPad Pro 机型上进行编辑。据悉，苹果 iPhone 13 Pro 拍摄一分钟的 4K ProRes 视频，需要占用约 6GB 的存储空间。

微距切换

为了拍摄微距照片，当 iPhone 的摄像头靠近一个物体时，iPhone 13 Pro 机型会切换到超广角镜头，有些人不喜欢这样，因为在摄像头不断来回切换的情况下，可能很难拍摄到用户想拍的东西。

iOS 15.1 beta 3 增加了一个关闭自动微距的切换键，这将防止相机应用自动切换到超广角相机拍摄微距照片和视频。

该功能可以在设置应用程序的相机部分启用，向下滚动并切换关闭“自动微距”选项。

iOS 15.1 beta 3 还新增了哪些新功能呢？IT之家的小伙伴不妨在评论区分享自己的发现。