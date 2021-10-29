谷歌 Tensor 2 芯片信息曝光，预计 Pixel 7/Pro 首发搭载

IT之家 10 月 29 日消息，据 9to5 Google 报道，新的证据表明，Pixel 7 手机将不出所料地采用谷歌 Tensor 第二代张量芯片。

谷歌 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 在今天正式上市，成为谷歌新系列 Tensor 芯片的首秀机型。在三星的帮助下，Tensor 芯片针对谷歌机器学习的广泛使用进行了优化，在某些情况下加速了现有的功能，或实现了以前无法在手机上实现的功能。

在研究谷歌 Pixel 6 中包含的应用程序时，APK Insight 团队发现提到了一个与 Pixel 相关的新代号“Cloudripper”。其认为，Cloudripper 并非是明年 Pixel 7 或 Pixel 7 Pro 的代号，而是与这两款手机共享硬件的底板或开发板的名称。今年早些时候也出现过类似的代号，Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 与之相关的是“Slider”。

IT之家获悉，根据之前查看的文件，Cloudripper 与第二代谷歌 Tensor 芯片相关连，型号为“GS201”。与 Pixel 6 中的“GS101 ”相比，这款芯片似乎整整更新了一代，这表明每一年的型号可能会增加 100。Mishaal Rahman 在新近公开的安卓代码修改中也发现了这个“GS201”。

从现阶段 Cloudripper 被纳入 Pixel 相关的应用程序来看，谷歌公司似乎极有可能在为明年的旗舰产品 Pixel 7 中使用这种第二代 Google Tensor GS201 芯片做准备。目前还不清楚 GS201 芯片有什么增强功能，因为没有发现硬件细节。