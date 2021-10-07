丰田继续努力实现“飞行汽车”梦想，已在试验电动垂直起降等技术

北京时间 10 月 7 日消息，据国外媒体报道，丰田“编织之城”(Woven City) 首席执行官詹姆斯・斯万特 (James weave) 最近在接受采访时透露，该公司正在不断推进飞行汽车项目，并已经开始测试电动垂直起降等技术。

丰田 bZ4X 是这家日本汽车制造商推出的第一款从零开始打造的全电动汽车，但这款在陆地上也许能游刃有余的全电动 SUV 却不能在天空驰骋。事实证明，丰田家族一直都有飞行汽车的梦想，而这家汽车制造商可能正处于实现这一目标的理想时机。

据报道，丰田已经在试验电动垂直起降技术，甚至还投资了一家名为 SkyDrive 的日本空中交通初创公司。后者在去年首次完成载人飞行测试，一名飞行测试员驾驶这辆 SkyDrive 飞行汽车成功飞跃丰田位于日本的丰田试验场，在空中盘旋了大约 5 分钟。正是通过这次冒险，丰田制造了一辆有点不起眼的“飞行汽车”来点燃东京奥运会的火炬。2020 年初，该公司还宣布向总部位于美国的 Joby Aviation 投资 3.94 亿美元。

丰田非常重视飞行汽车，其首席执行官丰田章男认为这一新方向对该公司的未来至关重要，并由自己的儿子丰田大辅 (Daisuke Toyoda) 负责“编织之城”。这座占地 175 英亩的“生活实验室”位于日本富士山脚下，目前仍在建设中。斯万特在采访中表示，“未来，‘编织之城’将会成为向日本和全世界介绍飞行交通工具的地方。”“打造飞行汽车一直是丰田家族的梦想。”

没有丰田章男的支持，飞行汽车项目就不会发生。“编织之城”目前仍然缺乏主体建筑，该公司准备在明年启动建设，整个园区计划于 2025 年开始投入运营。这座实验基地的有趣之处在于，它不仅是飞行汽车和自动驾驶汽车等产品的专门研发中心，还是可以供人居住的城市。丰田还为此专门铺设三种道路，分别是专供自动驾驶汽车行驶的道路、行人专用道路，以及行人和汽车均可通行的道路。并非所有的道路都位于地表，但测试新技术的道路需要建在地面上。“编织之城”最初将入住大约 360 人，他们分别是老年人、家庭和“创新开发人员”。

事实上，丰田并不是唯一一家涉足飞行汽车开发的大型汽车制造商。现代汽车和大众集团也在做同样的事情，现代汽车的目标是到 2030 年实现这一概念。