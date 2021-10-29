树莓派发布 Zero 2 W：售价仅 15 美元

IT之家 10 月 29 日消息，当地时间 10 月 28 日，树莓派官方发布了旗下最新产品 Zero 2 W，售价仅为 15 美元（约合人民币 95 元）。

IT之家了解到，在其官方新闻中，树莓派创始人 Eben Upton 表示，Zero 2 W 采用和树莓派 3 相同的四核心 64bit 博通 BCM2710A1 SoC，但 ARM 核心主频降至 1GHz，辅以一颗 512MB 的 LPDDR2 SDRAM 内存颗粒并和 SoC 封装在了一起。

在接口方面，Zero 2 W 拥有一个 USB 2.0 接口（支持 OTG 功能）、一个与 HAT 兼容的 40 pin I/O 接口、一个 MicroSD 卡槽、一个 Mini HDMI 视频输出接口、一个复合视频 / 重置针脚焊点以及一个 CSI-2 摄像头连接器。

在通讯交互方面，Zero 2 W 支持 2.4GHz 频段的 802.11 b/g/n Wi-Fi 以及蓝牙 4.2（低功率）。该板支持 H.264、MPEG-4（1080p 30 帧）、H.264 的音视频编码（1080p 30 帧）以及 OpenGL ES 1.1/ 2.0。

Zero 2 W 与初代树莓派 Zero 外形大体相当，且几乎适配当时的所有配件，Eben Upton 表示，该款产品于即日在英国、欧盟、美国、加拿大、以及中国香港地区开售。

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