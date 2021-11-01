铠侠发布 EXCERIA Pro/G2 SSD：读速 7300MB/s，1TB 1299 元

IT之家 11 月 1 日消息，根据IT之家网友 @平面内湿吻 投稿，铠侠于 10 月 27 日正式在国内发布了 EXCERIA Pro/G2 两款 NVMe 固态硬盘，均不集成散热片。这两款产品均采用铠侠自家的 BiCS FLASH 3D 闪存颗粒，顺序读取速度最高 7300MB/s。

铠侠 EXCERIA Pro

这款 SSD 采用 PCIe 4.0×4 通道，提供 1TB、2TB 两款，支持 NVMe 1.4 协议。产品顺序写入速度最高 6400MB/s，随机读写速度为 100 万 IOPS 左右。固态硬盘具有独立闪存，搭配电脑端的 SSD Utility 软件可以监测运行状态。耐久性方面，铠侠 EXCERIA Pro 1TB 版支持 400TB 写入，2TB 版支持 800TB 写入。

铠侠此款 SSD 1TB 售价 1399 元，到手价 1299 元，2TB 版到手价 2399 元。

铠侠 EXCERIA G2

这款 SSD 定位稍低，采用 PCIe 3.0×4 通道。该产品同样采用 BiCS FLASH 闪存颗粒，顺序读取速度 2100MB/s，顺序写入速度 1700MB/s；随机性能约为 40 万 IOPS。该产品采用 NVMe 1.3c 技术，具有独立缓存，减少路径延迟。

该产品 1TB 容量售价 769 元，到手价 669 元；2TB 版售价 1499 元，到手价 1299 元。