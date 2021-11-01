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铠侠发布 EXCERIA Pro/G2 SSD：读速 7300MB/s，1TB 1299 元

2021/11/1 15:47:05 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 1 日消息，根据IT之家网友 @平面内湿吻 投稿，铠侠于 10 月 27 日正式在国内发布了 EXCERIA Pro/G2 两款 NVMe 固态硬盘，均不集成散热片。这两款产品均采用铠侠自家的 BiCS FLASH 3D 闪存颗粒，顺序读取速度最高 7300MB/s。

铠侠 EXCERIA Pro

这款 SSD 采用 PCIe 4.0×4 通道，提供 1TB、2TB 两款，支持 NVMe 1.4 协议。产品顺序写入速度最高 6400MB/s，随机读写速度为 100 万 IOPS 左右。固态硬盘具有独立闪存，搭配电脑端的 SSD Utility 软件可以监测运行状态。耐久性方面，铠侠 EXCERIA Pro 1TB 版支持 400TB 写入，2TB 版支持 800TB 写入。

铠侠此款 SSD 1TB 售价 1399 元，到手价 1299 元，2TB 版到手价 2399 元。

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铠侠 EXCERIA G2

这款 SSD 定位稍低，采用 PCIe 3.0×4 通道。该产品同样采用 BiCS FLASH 闪存颗粒，顺序读取速度 2100MB/s，顺序写入速度 1700MB/s；随机性能约为 40 万 IOPS。该产品采用 NVMe 1.3c 技术，具有独立缓存，减少路径延迟。

该产品 1TB 容量售价 769 元，到手价 669 元；2TB 版售价 1499 元，到手价 1299 元。

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关键词：铠侠SSD固态硬盘

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