小米回复小米 10 开发版耗电快等问题：正在进一步排查，欢迎米粉提交耗电统计图

IT之家 11 月 1 日消息，小米社区最新发布了官方回复进展通报，就米粉们关心的一些问题进行了回答。

IT之家了解到，本次的答复人为手机系统软件工程师李松松、陶老师，研发工程师康小白，游戏业务部研发李华平、社区官方人员。

TOP10 问题答复和进度

1.小米 10 开发版，日常使用耗电快的问题

官方答复：正在进一步排查中，目前看到的信息不是很足，辛苦大家帮忙遇到耗电问题后描述清楚使用场景，并附上设置中的耗电统计截图提交，感谢米粉朋友们的反馈。

2.开发版应用商店深色模式反色异常的问题

官方答复：感谢米粉朋友们的反馈，应用商店在高优确认问题中，有最新进度会在提案中同步大家。

3.开发版游戏服务停止运行的问题

官方答复：已在 21.10.27 版本中修复，请大家更新最新版本验证优化情况。

4.开发版频繁提示，无法获取正确的设备 ID 的问题

官方答复：非常感谢各位米粉伙伴的反馈，该问题已经在笔记 3.5.7 版本中修复，预计今晚（10.31）10 点全量自升级。

5.开发版双开微信频繁闪退的问题

官方答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

6.小米 11 Ultra 安卓 12 开发版，部分场景偶现重启的问题

官方答复：已在 21.10.26 版本中部分优化，请大家更新最新版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

7. 安卓 12 开发版，无法搜索到本机已安装的第三方应用

官方答复：已在 21.10.27 版本中修复，请大家更新最新版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

8.开发版游戏加速侧栏消失的问题

官方答复：已在手机管家 5.6.9 版本中优化，请大家在最新版本验证优化情况。

9.Redmi K40 Pro 安卓 12 开发版，充电充不满的问题

官方答复：正在进一步排查中，请遇到此问题的朋友可抓取 997 日志，方便研发工程师进一步排查。

10. 小米平板 5 Pro 开发版，使用中频繁卡顿的问题

官方答复：正在进一步排查中，请大家在后续版本验证优化情况，感谢米粉朋友们的反馈。

小米官方还表示，修复代码会先在开发版中验证，待验证稳定后，会陆续进入稳定版。