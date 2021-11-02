部分苹果 macOS Monterey 用户遇到“内存泄漏”问题，应用后台运行消耗上百 GB 内存

IT之家 11 月 2 日消息，据 MacRumors 报道，最近升级到 macOS Monterey 的一些用户遇到了一个称为“内存泄漏”的错误，在这种情况下，特定的 macOS 进程或应用会在后台长时间运行，并消耗大量的内存。

百科信息显示，内存泄漏（Memory Leak）是指程序中已动态分配的堆内存由于某种原因程序未释放或无法释放，造成系统内存的浪费，导致程序运行速度减慢甚至系统崩溃等严重后果。

如下图所示，Firefox 火狐浏览器占用了 79.2GB 内存，控制中心占用了超 26GB 内存。目前很难确定哪些型号的 Mac 电脑受到了影响，报告的用户问题较为广泛，包括新发布的 2021 款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro。

除了 Firefox 和控制中心的问题较为突出，更多用户报告称系统会弹出“您的系统应用程序内存不足”错误，并且来自其他应用。比如下图中的日历就占用了 106.43GB 内存。

目前尚不清楚错误的原因和解决方案，用户可以尝试重启，但有用户称重启后也会继续出错。

IT之家了解到，此前有部分用户报告旧款 Mac 在升级 macOS Monterey 之后变砖，需要恢复固件才能使用。所以面对这些问题，最好的方法还是先不要升级到 macOS Monterey，等苹果推出下一个正式版再考虑更新。