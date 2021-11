强盗啊，你的名字叫 Notability。

本文约 1100 字,阅读需要约 3 分钟。

前情提要:IT之家《 苹果 iOS 笔记应用 Notability 由买断制转为订阅制,目前已可免费下载》。

笔者是一个忠实的“正版党”,在绝大多数情况下,尽可能通过正版渠道获得软件的使用权,在遇到价格不合理或不能承受时,也尽可能选择替代方案,以确保开发者的知识产权不受侵犯。

换句话说,在笔者的观念里,使用正版并为正版付费是顺理成章的事情,即使正版的价格很难被自己接受,也不是使用盗版的理由。

基于以上的价值观,在过去的四年里,虽然不算多,但是笔者陆陆续续为各种正版软件/服务支付了约 4000 元,包括但不限于各种流媒体服务、买断软件、订阅制软件/服务。

当然,Notability 也在其中,并且非常凑巧的是,Notability 是笔者第一个买断的软件。

购买正版,对于消费者来说,短期内是为了获得软件的合法授权,长期来看是为了获得一个优质的软件市场。

开发者制作优质的 App,消费者为其付费鼓励开发者持续开发。开发者借此为消费者提供更加优质的体验和更好的 App。

这样的良性循环聚集起来,消费者能拥有更多优质软件可以选择,与此同时,优秀的开发者也更有动力持续工作。

买断制和订阅制是目前市面上最常见的软件付费模式,其各自的利弊也很明显。

买断制让消费者可以真正“拥有”一个 App,掏一次钱你就可以不受限制地使用,但是对于开发者来说,收入的增长空间并不乐观,可能失去后续开发新功能的动力。

相比之下,订阅制确保了开发者有持续的收入来源,为后续提供 bug 修复及新功能带来更大的可能,但是对于一些早期开发活跃,后期修修补补不带新功能的 App 来说,订阅制是不合理的。

近几年也有部分 App 提供了基础功能买断+新功能/增值功能订阅的付费模式,相对完美地解决了两种传统付费模式的问题,相对来说这是目前最健康也最合理的付费模式,在可预见的未来应该会有越来越多的 App 采取这种付费模式。

购买行为,本质上是一种契约:消费者用一定数量的金钱和预先商定的模式,在约定的期限里获得软件的合法使用权。

我花钱买断了,这 App 我就能一直用,你可以不承诺我任何的新功能,但是我已经买到的功能,你不可以剥夺。

Notability 恶心就恶心在剥夺了买断用户已经获得的功能。

你想挣钱,我理解,钱谁不喜欢呢,但钱不是这么挣的,起码你不能从我兜里抢走我的东西。

最离谱的是,iCloud 同步也是订阅功能:

这意味着,按照现有政策,2022 年 11 月 1 日后,所有之前买断 Notability 的用户在不订阅的情况下将无法借助 Apple 提供的 iCloud 服务同步 Notability 的笔记,并且这个限制来源于 Notability。

实际上,Notability 的这项政策,也是违反 App Store 的审核规范的。

根据 App Store 的官方文档《App Store Review Guidelines》中 3.1.2(a) 的规定:

If you are changing your existing app to a subscription-based business model, you should not take away the primary functionality existing users have already paid for.