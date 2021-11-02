强盗啊，你的名字叫 Notability。

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背景

前情提要：IT之家《 苹果 iOS 笔记应用 Notability 由买断制转为订阅制，目前已可免费下载》。

笔者是一个忠实的“正版党”，在绝大多数情况下，尽可能通过正版渠道获得软件的使用权，在遇到价格不合理或不能承受时，也尽可能选择替代方案，以确保开发者的知识产权不受侵犯。

换句话说，在笔者的观念里，使用正版并为正版付费是顺理成章的事情，即使正版的价格很难被自己接受，也不是使用盗版的理由。

基于以上的价值观，在过去的四年里，虽然不算多，但是笔者陆陆续续为各种正版软件/服务支付了约 4000 元，包括但不限于各种流媒体服务、买断软件、订阅制软件/服务。

举一部分我喜欢的产品：XMind Zen、Microsoft 365、IDM、Downie、Permute、CleanShot、OmniFocus......

当然，Notability 也在其中，并且非常凑巧的是，Notability 是笔者第一个买断的软件。

买正版的时候，我们到底买了什么？

购买正版，对于消费者来说，短期内是为了获得软件的合法授权，长期来看是为了获得一个优质的软件市场。

开发者制作优质的 App，消费者为其付费鼓励开发者持续开发。开发者借此为消费者提供更加优质的体验和更好的 App。

这样的良性循环聚集起来，消费者能拥有更多优质软件可以选择，与此同时，优秀的开发者也更有动力持续工作。

买断与订阅

买断制和订阅制是目前市面上最常见的软件付费模式，其各自的利弊也很明显。

买断制让消费者可以真正“拥有”一个 App，掏一次钱你就可以不受限制地使用，但是对于开发者来说，收入的增长空间并不乐观，可能失去后续开发新功能的动力。

相比之下，订阅制确保了开发者有持续的收入来源，为后续提供 bug 修复及新功能带来更大的可能，但是对于一些早期开发活跃，后期修修补补不带新功能的 App 来说，订阅制是不合理的。

近几年也有部分 App 提供了基础功能买断+新功能/增值功能订阅的付费模式，相对完美地解决了两种传统付费模式的问题，相对来说这是目前最健康也最合理的付费模式，在可预见的未来应该会有越来越多的 App 采取这种付费模式。

Notability 的“订阅”为何使人愤怒？

购买行为，本质上是一种契约：消费者用一定数量的金钱和预先商定的模式，在约定的期限里获得软件的合法使用权。

我花钱买断了，这 App 我就能一直用，你可以不承诺我任何的新功能，但是我已经买到的功能，你不可以剥夺。

Notability 恶心就恶心在剥夺了买断用户已经获得的功能。

你想挣钱，我理解，钱谁不喜欢呢，但钱不是这么挣的，起码你不能从我兜里抢走我的东西。

最离谱的是，iCloud 同步也是订阅功能：

这意味着，按照现有政策，2022 年 11 月 1 日后，所有之前买断 Notability 的用户在不订阅的情况下将无法借助 Apple 提供的 iCloud 服务同步 Notability 的笔记，并且这个限制来源于 Notability。

实际上，Notability 的这项政策，也是违反 App Store 的审核规范的。

根据 App Store 的官方文档《App Store Review Guidelines》中 3.1.2(a) 的规定：

If you are changing your existing app to a subscription-based business model, you should not take away the primary functionality existing users have already paid for.

如果开发者想要将付费模式切换为订阅模式，不可以对原有的用户移除已经付费的功能。

显然，Notability 违背了这条规定。

作为消费者，我们能做什么？

首先明确的是，Notability 官方不提供退款，不过如果你在 90 天内购买了这款 App，现在就可以向 Apple 申请退款。

除此之外，鉴于该软件违背了 App Store 的官方政策，原则上是可以通过 Apple 向 Notability 施压的，大家可以尝试通过 App Store 报告这个问题。

PS：有部分家友提到可以通过不更新 Notability 来规避新的付费模式，这里笔者并不建议这么做，因为为此付出的代价过大了：