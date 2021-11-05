iOS 笔记应用 Notability 11.0.2 终身买断版本已更新

IT之家 11 月 5 日消息，近期，iOS 手写笔记应用 Notability 推送 11.0 版本更新，正式由原来的买断制变为了订阅制。之前购买的老用户将赠送一年订阅期，之后则需要再次付费订阅，这一改变引起了众多用户的不满。

随后 Notability 向用户发送邮件，同时在官方博客平台宣布，将推出 Notability 11.0.2 版本，在 2021 年 11 月 1 日转为订阅之前购买 Notability 的所有用户都将终身访问所有现有功能以及之前在应用中购买的任何内容。

IT之家获悉，现在，Notability 已经升级了 iOS 版本 11.0.2，更新日志写明：所有在 2021 年 11 月 1 日转为订阅之前购买 Notability 的用户，都可以终身使用所有现有的功能和以前在该应用中购买的任何内容。

下面是商店中的官方介绍内容：

欢迎使用 Notability：强大而极致简约的笔记与 PDF 注释工具。

荣获 Apple 编辑选择奖，在全球各地 App Store 名列前茅，经常是第 1。（现在国行区排名为效率类第 6 名）

学生、教师、艺术人士和专业人士每天都使用 Notability 来丰富自己的生活。做笔记只是起点；用 Notability 寻找灵感、捕捉创意、释放创造力。

创作令人难忘的的媒体笔记

・一系列笔记、日志和绘画工具可供使用，例如墨水、荧光笔、文本和音频。

・标注导入的教材、文稿、课程幻灯片、课堂作业和图片。

・用一系列模板快速创建笔记，可自定义间距和背景。

・页面无限滚动的功能助您探索无尽创意。

・添加照片、GIF、网页等等。

不用纸张，就能保持井井有条

・随身携带笔记，但没有重量，也没有麻烦或废纸。

・用可自定义的主题和文件夹来为笔记分组。

自然地手写和画草图

・墨水工具针对 Apple Pencil 做了优化调整，可带来有史以来最灵敏、最精确的书写体验，包括轻点两次切换工具的手势、擦除等等。

・以各种尺寸的笔刷精准擦除自由墨迹或形状。

・用收藏工具栏在墨水或橡皮擦之间快速切换。

录制和播放音频

・将讲座和会议的内容录制下来，提高对这些信息的利用率。

・回放录音，轻点笔记的任意地方即可播放该时刻所说的内容。

用演示模式分享观点

・连接外部显示屏时，可以全屏展示观点内容，不会显示令人分心的工具栏。

・运用 Notability 的十八般工具吸引受众注意，例如激光笔。

利用多笔记功能提高效率

・并排处理两个笔记。

・快速切换笔记，还可拖放手写内容、输入的文本、图片等。

在任意地方输入

・功能齐全、左对齐的打字工具，带有字数统计和各种字体、自定义字体、字号及颜色。

・创建大纲、交互式核对清单以及文本框。

导入和分享

・可导入 PDF、DOC、PPT、图片、GIF 等等文件。

・使用内置的文稿扫描仪轻松制作可搜索的多页 PDF。

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在 iPad、Mac 和 iPhone 上免费下载 Notability，并享用编辑和功能有一定限制的 Notability 体验。

通过 Notability 包年订阅即可解锁不受限制的笔记功能和高级内容。订阅者可访问：

・无限制的编辑、自动备份支持和 iCloud 同步。

・MyScript 手写内容识别和数学转换技术。

・包括学术规划、期刊、贴纸等等在内的精选内容！